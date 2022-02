Francisco Igea, ex vicepresidente de Castilla y León y candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, no descarta pactar con el PSOE si el resultado del domingo lo permite y Ciudadanos se mantiene en las Cortes. Igea no lo oculta: «Pactaremos con quien lleve nuestro programa más lejos». Y eso, en la entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, deja claro que incluye al candidato socialista/sanchista. Igea ya lo intentó en 2019, cuando Tudanca, de la confianza total de Pedro Sánchez, ganó las elecciones. Albert Rivera no dejó a Igea pactar con el sanchismo: «No me arrepiento», dice. «Se trataba de hacer influyente a mi partido y, por eso, luego llegué a un acuerdo con el PP».

«El domingo» -dice Igea- «cualquier cosa puede pasar». Igea habla de la particular sociología y demografía de Castilla y León, extensa y despoblada, en un domingo sin elecciones locales y a expensas de la participación. Se sabe ya que el voto por correo ha caído un 40% y eso no es, a priori, bueno para el PP.

Por eso, Francisco Igea no descarta una victoria de Tudanca: «Yo no soy muy de Tezanos, pero el CIS clavó el resultado hace dos años, aunque a nosotros nos dio un poco menos». Igea aspira a «tener grupo propio (3 diputados y 5% de votos) y capacidad de decisión».

Todas las encuestas apuntan a que Vox será realmente la fuerza decisiva, pero la pregunta para Igea es con quién pactaría Ciudadanos si resultara determinante para darle el gobierno al PP o al PSOE: «Con quien lleve más lejos nuestro programa. Esto ya lo hicimos con el PP en 2019. Los que han roto su palabra son ellos, no nosotros. Yo llevaré nuestro programa tan lejos como sea posible. ¿Con quién? Con quien nos apoye a llevarlo tan lejos como sea posible».

En el «complicado -augura- panorama» de las Cortes el día 14 (con la entrada de partido locales y el crecimiento de Podemos) «si convierto al liberalismo -dice con sorna- al señor Tudanca, yo que soy un hombre de fe, le daré la bienvenida a nuestra casa como persona caritativa que soy cuando un señor se convierte».

Igea sabe que si la sorpresa es mayúscula el domingo y la suma de PP y Vox no llegara a la mayoría absoluta, el PP sacrificaría a Mañueco antes que perder el poder. Es el sueño del líder naranja, la venganza en frio contra Mañueco: pedir su cabeza. Por eso ya, por si suena la flauta el domingo, eleva el listón: «Parece más fácil a priori entendernos con quienes ya lo hicimos, que es el PP. Para llevar nuestro programa lo más lejos buscaremos un actor que, o sea del PP pero sin esta persona (a estas alturas de la entrevista ya ni menta el nombre de Mañueco) o sea otro actor político [Tudanca]». Según el líder de Ciudadanos en Castilla y León, «eso dependerá del PP: si quiere rectificar lo que ha ocurrido [apartar a Mañueco] o persistir en el error».

Igea sabe que, más allá de programas, el domingo se juega la continuidad o no en el poder del PP en la región después de 35 años y que si hay la más mínima oportunidad de hacerlo Sánchez ordenará a Tudanca darle lo que pida: «Si el Partido Socialista acepta nuestra política fiscal, si acepta nuestra Ley de Transparencia, si el PSOE acepta nuestra reforma de la Atención Primaria, si el PSOE se acerca más a nosotros de lo que se acerque el PP, el problema será del PP: tendrá que subir la oferta». Más claro agua. «Esto es una negociación», remata. Aunque Igea sabe que, salvo debacle del PP y más difícil aún de un Vox ascendente, el papel de Ciudadanos -si obtiene representación en las Cortes- será residual.

Mañuequismo y sanchismo

Igea se declara «antisanchista», pero cree que «el mañuequismo es como el sanchismo: mentira, relato corto y ausencia de honestidad». Habla del clientelismo instalado en Castilla y León tras 35 años de gobierno ‘popular’. «El mismo vicio -dice- cuando llevas tanto tiempo que el PSOE de Andalucía», aunque reconoce que no hay casos de corrupción en su región como los ERE o tantos otros de aquella Andalucía socialista.

A Igea aún no le cabe en la cabeza la «brillante idea» de estas elecciones anticipadas y bromea con los 8 años de limitación de mandato anunciados por Ayuso pero en versión Mañueco: «Creo Mañueco se ha limitado él solito el mandato a dos años y medio y el domingo por la noche va a ser el presidente más breve de la historia de Castilla y León. Desgraciadamente. Su decisión le ha llevado ahí. Y el domingo por la noche alguien tendrá que asumir, si eso ocurre, la responsabilidad de la estupidez que se ha cometido en esta comunidad».