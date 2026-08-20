Ferraz advierte a dos diputados críticos de Ceuta por purgar a afines al delegado del Gobierno: «Va contra el partido»

Melchor León y Sebastián Guerrero, los diputados del PSOE críticos con la gestión de Pedro Sánchez por la invasión de Ceuta, han recibido una carta de advertencia desde Ferraz en la que les amenazan con expulsarles del partido por purgar a afines al delegado del Gobierno. OKDIARIO ha podido acceder a este escrito firmado por Elisa Garrido y Borja Cabezón -ambos cargos de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE-.

La amenaza de Madrid contra los diputados de Ceuta se ha hecho real. El pasado 14 de agosto, Melchor León y Sebastián Guerrero recibieron una carta de Ferraz en la que se les informaba de que iban a suspender la ejecución de los acuerdos adoptados por el Grupo Socialista del PSOE en Ceuta en su reunión de 13 de agosto en relación con el cese y los nombramientos de los representantes del PSOE en los consejos de administración de las empresas municipales. Esta decisión había sido tomada por León y Guerrero en el ejercicio de sus funciones.

El PSOE también mandaba a los diputados socialistas emprender aquellas acciones necesarias para evitar la ejecución de dicho acuerdo o, subsidiariamente, revertir las que hubieran podido realizarse, debiendo mantenerse la representación del PSOE en los consejos de administración de las empresas municipales previa a la reunión de 13 de agosto.

«Deberán acreditar el cumplimiento de la presente resolución por los medios que estimen oportunos antes del miércoles 19 de agosto. El incumplimiento podría suponer la vulneración de lo dispuesto en los Estatutos Federales y su Reglamento de Desarrollo y derivar en responsabilidades disciplinarias», exponen desde Ferraz en este escrito.

El conflicto del PSOE en Ceuta

El PSOE de Ceuta ha implosionado en plena invasión de Marruecos. El 14 de agosto la Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Ceuta puso en conocimiento de la Comisión Ejecutiva Federal la situación producida a raíz de que el PSOE de Ceuta decidió unilateralmente, en una reunión celebrada el 13 de agosto de 2026, el cese de los representantes del PSOE en ocho consejos de administración de las empresas municipales. Se nombró para dichos cargos a dos únicas personas: Sebastián Guerrero y Melchor León.

«Según el escrito presentado, esta decisión no sólo afecta a las personas que actualmente desempeñan dichas responsabilidades, sino que supone, en la práctica, una modificación sustancial de la posición política que hasta ahora ha mantenido el Partido Socialista en los órganos de administración de las empresas municipales que ha permitido desarrollar una labor de control, fiscalización y seguimiento de la gestión que consideramos fundamental», explican desde Ferraz.

Y prosiguen: «Vista la situación descrita en los antecedentes de la presente resolución y la documentación obrante en poder de la Comisión Ejecutiva Federal, queda justificada la aplicación de lo dispuesto en la normativa citada anteriormente y adoptar las medidas que se estimen necesarias para reconducir la situación política del PSOE en la Ciudad Autónoma de Ceuta para velar por la imagen y los intereses del Partido y su compromiso de servicio a la ciudadanía».

Presentan sus alegaciones

Melchor León y Sebastián Guerrero han presentado sus alegaciones ante Ferraz que deberá decidir ahora si les abre o no un expediente disciplinario. Estos dos diputados socialistas han estado bajo el punto de mira de Ferraz por sus discrepancias a la hora de gestionar la crisis de Ceuta. Santos Cerdán puso a Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno en Ceuta y se está viendo desbordado.