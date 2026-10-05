Cielos nubosos y posibles chubascos en Andalucía, según AEMET

Cielos nubosos marcarán el día en el conjunto del territorio andaluz, con probables precipitaciones débiles y la posibilidad de chubascos y tormentas ocasionales, especialmente en la vertiente atlántica y las sierras orientales. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán ligeros ascensos en buena parte de la región. Los vientos serán moderados del sur en la vertiente atlántica y flojos en otras áreas, destacando un levante moderado a fuerte en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 5 de octubre

Cielo cambiante y chubascos al caer la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento esta mañana en Sevilla, mostrando claros vislumbres entre nubes que invitan a la reflexión. Con temperaturas mínimas en torno a los 19 grados, la atmósfera se siente cargada debido a la alta humedad. A medida que avanza el día, no se descartan chubascos ocasionales, especialmente en la tarde, donde el riesgo de lluvia aumenta considerablemente. El viento soplará suavemente desde el sur, con ráfagas que pueden alcanzar los 15 km/h, un susurro que acompañará a los sevillanos durante su jornada.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 32 grados, creando una sensación térmica que alcanzará los 33, así que conviene refrescarse con alguna bebida fría. La luz del día, que comenzará a despuntarse a las 08:23, se irá desvaneciendo lentamene hasta la puesta del sol a las 20:01. Con la frescura que trae la noche, la ciudad se preparará para una velada más templada, mientras el cielo se cubre y las estrellas se esconden tras las nubes.

CÃ³rdoba: cambios drásticos con lluvia y viento

El amanecer en Córdoba se siente inusualmente tenso, con un cielo que anticipa cambios drásticos. La brisa trae consigo el aroma de la lluvia, mientras que las nubes se congregan como un presagio de inestabilidad. A medida que avanza la mañana, la temperatura rondará los 18 grados, envuelta en una humedad del 40%. Sin embargo, las tormentas comenzarán a asomarse en la tarde, con alta probabilidad de precipitaciones del 90% y vientos del sureste que alcanzarán ráfagas de hasta 50 km/h.

La diferencia entre las temperaturas matutinas y vespertinas será notoria; el mercurio subirá a los 32 grados bajo la sensación térmica de 31. Mucha gente podría verse sorprendida por las lluvias intensas y el viento fuerte que se prevén para esta tarde-noche. Por tanto, es aconsejable llevar paraguas y no olvidarse de un abrigo ligero si se planea salir.

En Huelva, ambiente templado con nubes suaves

El tiempo transcurrirá con un ambiente templado, con algunas nubes que se asomarán de forma leve a lo largo del día. Aunque hay posibilidades de lluvia, se espera que no afecte de manera significativa y el viento soplará suavemente, aportando frescura a la jornada.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, aprovechando las temperaturas agradables y el ambiente sereno que invita a realizar actividades al aire libre. Sin duda, un día propicio para disfrutar de la vida cotidiana.

Ambiente gris y lluvioso hoy en CÃ¡diz

La jornada en Cádiz comienza con un cielo cubierto y una elevada probabilidad de lluvia que alcanza el 65% desde la madrugada hasta el mediodía. La temperatura se sitúa en unos frescos 23 grados, pero la sensación térmica es más cálida, llegando a 31°C, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. A medida que avanza el día, el viento soplará del sureste a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h, por lo que se recomienda tener precaución.

En la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará con un 75%, manteniendo la misma tonalidad gris en el cielo. Las temperaturas oscilarán entre 25°C y 29°C y la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%. Con el sol saliendo a las 08:23 y ocultándose a las 20:02, los gaditanos disfrutarán de casi 12 horas de luz, aunque con un tiempo variable que nos acompañará durante todo el día.

JaÃ©n: cielo cubierto con lluvias por la tarde

La mañana en Jaén se presenta con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 18 grados. La sensación térmica puede llegar a ser un poco más fría, así que es recomendable salir abrigados. A medida que avanza el día, el ambiente se torna más inestable; se espera un aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde, donde se estima que las temperaturas podrían alcanzar hasta los 29 grados. Es un buen momento para tener a mano un paraguas y disfrutar de momentos bajo el abrigo de casa.

Chubascos intermitentes y viento suave en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un fresco matutino con temperaturas alrededor de 21°C, mientras que el cielo se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se espera la llegada de chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el termómetro alcance los 28°C y la humedad relativa supere el 70%.

La tarde podría traer precipitaciones puntuales, por lo que se recomienda llevar paraguas y precaución con el viento del sur que soplará a 10 km/h. La noche se mantendrá templada con mínimas de 22°C, donde las posibles lluvias disminuirán gradualmente.

Granada: cielos cubiertos y lluvias a la vista

El tiempo en Granada se presenta hoy con cielos cubiertos y una sensación de fresco matutino, ideal para disfrutar de un café al aire libre. A medida que avance el día, se esperan lluvias que podrían hacer su aparición con fuerza, especialmente en la tarde-noche, así que será prudente tener un paraguas a mano. La temperatura rondará entre los 19 y 31 grados, por lo que vestirse en capas es una buena idea para adaptarse a los cambios.

AlmerÃ­a: cielo despejado y chubascos esperados

Las primeras horas traen un cielo despejado que, a medida que avanza la mañana, se transformará en un despliegue de nubes. La temperatura arrancará fresquita, en torno a los 22 grados, para alcanzar un cálido pico de 30 grados por la tarde. Con un suave viento de dirección este y ráfagas que pueden llegar a los 5 km/h, la sensación térmica se elevará hasta los 31 grados.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Desde media mañana se prevén chubascos intermitentes y la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales. La humedad relativa alcanzará picos del 85%, así que se recomienda mantenerse hidratado y disfrutar de la jornada antes de que el cielo se decante por el agua.