Al menos 60 personas han resultado heridas tras caer un autobús por un barranco en Fòrgans de Montclús, Barcelona

Al menos 60 personas han resultado heridas, de las cuales 20 se encuentran en estado grave tras caer un autobús por un barranco de 20 metros en la carretera BV-51114 en Fòrgans de Montcús, Barcelona, la tarde de este domingo. El accidente ha movilizado un amplio dispositivo de emergencia y ha obligado a las autoridades a activar la alerta del plan PROCICAT mientras los Mossos d’Esquadra realizan las investigaciones sobre las causas del siniestro.

Tras darse la alerta del 112, los bomberos de la Generalidad de Cataluña han desplegado a 20 agentes y dos unidades aéreas para estabilizar el vehículo. Al llegar al lugar del accidente, los efectivos han encontrado a personas que habían salido desprendidas del autobús, como personas que salieron de la unidad y se encontraban en la pendiente a la orilla de la carretera.

El Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña ha informado que unas 20 personas se encuentran en estado grave de las 60 que viajaban en el autobús de la línea 573 con la ruta Centre d’Informació Fogars de Montclús – Santa Fe del Montseny operada por la compañía Sagalés.

A través de las redes sociales, Protección Civil ha activado el plan PROCICAT en su fase de alerta por el accidente en la carretera BV-5114 a su paso por el municipio de Fòrgans de Montclús en Barcelona. El 112 ha atendido 25 llamadas relacionadas con el accidente. Por el momento, las autoridades han informado que la carretera se encuentra cortada a la altura del kilómetro 18,4. Asimismo, la Cruz Roja ha habilitado un centro de acogida en Can Ramis, en Sant Celoni, para atender a las personas afectadas por el accidente.

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, mediante una publicación en su cuenta oficial de X, ha trasladado su apoyo a las personas afectadas por el accidente, afirmando que está «en contacto permanente con las conselleres Núria Parlon y Olga Pané para conocer la evolución de la situación». Además, ha agradecido a los equipos y servicios de emergencias por su labor para rescatar a las personas del autobús.