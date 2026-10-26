Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras el Gran Premio de Estados Unidos en Austin

El Mundial está a punto de decidirse tras el Gran Premio de Estados Unidos. Andrea Kimi Antonelli no ha fallado en su cita con la victoria, aunque el italiano tendrá que esperar al menos hasta México, donde le valdría con ser noveno para ganar el campeonato. Lewis Hamilton ha vuelto a imponerse a George Russell y puede quitarle el segundo puesto de la general a su compatriota.

Fernando Alonso ha sido otro de los protagonistas del día. El asturiano estalló contra Alex Albon tras terminar la carrera, ya que el tailandés chocó con él en la primera vuelta, después de tirarse por el interior sin espacios. El piloto fue muy contundente para explicar la acción: «Olvidó que la curva 11 estaba ahí y que tenía que girar a la izquierda».

Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras el GP de Singapur en Marina Bay