Pelea mortal en un edificio okupa de Cangas: un fallecido y un detenido por homicidio

Una pelea entre dos hombres en un edificio okupa de Cangas (Pontevedra) ha terminado con uno de ellos muerto y el otro detenido por homicidio. Los hechos ocurrieron este sábado por la noche en un inmueble de la calle Atranco, hasta donde acudió una patrulla de la Policía Local tras recibir una llamada de aviso.

La alerta llegó a las 22:15 horas. Alguien comunicó a la policía que se estaba produciendo un enfrentamiento dentro del edificio okupado. Los agentes se desplazaron al lugar y encontraron a los dos implicados todavía peleando en el interior.

Los hombres estaban cubiertos de sangre

Según ha explicado la Policía Local, ambos tenían más de 50 años y estaban ensangrentados cuando llegó la patrulla. Los agentes intervinieron para separarlos y poner fin a la pelea.

Se les prestó asistencia sanitaria, pero uno de los hombres acabó perdiendo la vida. La autopsia del fallecido está pendiente, por lo que todavía debe completarse el examen que permita determinar las causas de la muerte.

La Guardia Civil ha detenido al otro implicado, acusado de un presunto delito de homicidio, y ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido dentro del inmueble.

Las pesquisas deberán aclarar las circunstancias de una pelea que seguía en curso cuando la Policía Local entró en el edificio. Por el momento, el arrestado no ha pasado a disposición judicial.