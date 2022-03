El ex presidente del Gobierno Felipe González ha afirmado sobre la guerra de Ucrania que «Putin no tiene límites y acabará arrasando el país» y ha remarcado que a su juicio, «parece más Hitler que Stalin». Contundentes palabras para definir al líder ruso, al que ha criticado abiertamente por lo que considera una «invasión injustificada».

Para González, la invasión de Rusia a Ucrania es «un horror de otra época» que va «a cambiar el mundo», y está convencido de que Putin «acabará arrasando Ucrania», un hecho que, en su opinión, puede ser «el más relevante» que ha ocurrido en Europa desde la caída del muro de Berlín.

«Va a haber un cambio en la realidad internacional a partir de este hecho tan intolerable y rechazable de un autócrata con capacidad totalitaria y sin opinión pública que machaca un pueblo, el ucraniano, al que quiere neutralizar por completo y que sea incapaz de decidir su destino», ha añadido.

Con esta forma de ser -alerta Felipe González- Putin «parece más Hitler que Stalin» y se lamenta, asimismo, de que en el mundo haya tantos «hijos de Putin», líderes políticos que no hayan condenado la invasión rusa como «Bolsonaro, Maduro o Daniel Ortega» y también manifestaciones «tan ambiguas» que van a favor de la paz pero «diciendo no a la OTAN». «Todos ellos son cómplices directos e indirectos de la actitud de Putin», ha remarcado el ex presidente del Gobierno.

También ha alertado de los problemas que se avecinan por culpa de este conflicto, principalmente la crisis energética derivada del gas y el carbón ruso, pero también la falta de abastecimiento de productos provenientes de Ucrania, al que ha definido como «el gran granero de Europa».

«Tenemos que ser conscientes de que el precio de la energía no va a flexionar a la baja, más bien al alza; que el impacto de la inflación va a ser más permanente y que tenemos además un problema en el campo serísimo por el que deberíamos llegar a un pacto de rentas para que los actores económicos sean conscientes de que entre todos tenemos que sacar adelante esto», apostilla.

Crisis del PP

Sobre otros temas de actualidad, como la crisis del PP, González ha dicho que desea que se resuelva lo antes posible «por el bien de todos» y se mostró convencido de que ha tenido que pasar «algo más» que una pelea entre Génova e Isabel Díaz Ayuso, posiblemente «un fallo de gestión y demasiada irritabilidad en sus estructuras internas».

González también se ha referido a Alberto Núñez Feijóo, del que ha señalado que es una persona con la que se entiende «con facilidad» principalmente porque ambos, con sus diferencias, «defendemos que haya un espacio de centralidad que es vital para la reconstrucción del sistema democrático».

También ha hablado de sus últimos años en Moncloa y de cómo trataron de «destruir» su honorabilidad una vez que dejó de ser presidente del Gobierno; y ha reconocido que se ha sentido «decepcionado» alguna vez con el Rey emérito, pero que «sin duda» debe volver a España.

El que fuera secretario general del PSOE desde 1974 a 1997 ha sido entrevistado en La Sexta con motivo del 40 aniversario de su llegada a la Moncloa como presidente del Gobierno español en 1982.