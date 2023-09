Feijóo pide a Sánchez que «reconsidere» su oferta tras «lograr» que Vox no le vete pactar con el PSOE

El líder del PP y candidato a la investidura tras recibir el encargo del Rey, Alberto Núñez Feijóo, ha aplaudido este martes tras su reunión con el presidente de Vox, Santiago Abascal, un hecho que ha calificado como «lo más relevante en término de igualdad y convivencia de los españoles». Según Feijóo, en su interlocución con Abascal ha «logrado» una «afirmación» que él «venía persiguiendo desde hace mucho tiempo», esto es, que Vox no vete un pacto del PP con el PSOE para permitir su investidura, siempre de cara a un Gobierno en solitario. «Celebro eso», ha remarcado Feijóo.

En rueda de prensa en el Congreso tras su reunión de hora y cuarto con Abascal, dentro de la ronda de contactos para la investidura, Feijóo ha señalado que «a pesar de que es obvio que como fuerzas políticas diferentes PP y Vox defienden políticas diferentes», por encima de esas «legítimas divergencias», han sido capaces de «anteponer la defensa de la igualdad de todos los españoles y los principios constitucionales», ha subrayado.

En este contexto, Feijóo ha manifestado que el avance de que Abascal haya trasladado en público y en privado que no se pondría a un gobierno en solitario del PP facilitado por el Partido Socialista, es «determinante» para poder alcanzar los «pactos de Estado» que él ofreció a Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo en funciones, la semana pasada. «O esta opción o repetición electoral», ha planteado Feijóo, sosteniendo que no cree que el líder del PSOE se vaya a «atrever a garantizar una amnistía al señor Puigdemont».

Además, el líder del PP ha dicho que «espera» que Pedro Sánchez «reconsidere» su propuesta de la semana pasada «tras escuchar a Puigdemont». Esta afirmación de Feijóo se produce después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cerrara filas con su compañero de partido, pero lanzara un aviso: «Estamos apelando de manera bisoña a un PSOE que ya no existe».

Fuentes de Vox reconocían después que si Abascal no ha vetado un posible pacto del PP con el PSOE es porque esto es una quimera, puesto que «nunca se ha producido a nivel nacional», precisan tales fuentes de la tercera fuerza del hemiciclo.

El ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia tras el golpe del 1-O puso este martes como condición para apoyar una eventual investidura de Sánchez que los socialistas acepten la tramitación de una ley de amnistía como «condición previa» para negociar ese respaldo. Precisamente, la formalización de este requisito ha llevado a Feijóo a afirmar en la rueda de prensa que no habrá reunión con Junts si no retiran esta «condición previa» de la amnistía.

«Constructiva»

Feijóo ha recordado que la semana pasada -cuando hizo entrega a Sánchez de un acuerdo con seis pactos de Estado- le ofreció que «el futuro de España se construyese desde la defensa de la igualdad ante la Ley, los Presupuestos del Estado y su propio Gobierno» y que se hiciese desde una gran mayoría que defiende los principios constitucionales, nunca «sometidos a los intereses de una minoría del 6%», ha dicho en alusión a los diputados independentistas. Ese mismo acuerdo ha sido presentado por Feijóo a Abascal en su reunión de hoy, al término de la cual le ha agradecido el apoyo «sin condiciones» a su investidura. «Agradezco el apoyo del señor Abascal, agradezco la actitud constructiva», ha declarado el candidato del PP.