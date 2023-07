Alberto Núñez Feijóo quiere despolitizar el Poder Judicial. Feijóo recuerda su propuesta de que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder (CGPJ) sean elegidos directamente por los jueces. De esta manera, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno vuelve a la posición de máximos sobre la renovación del CGPJ que se encontró cuando tomó las riendas del partido el pasado abril y que había relegado para tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

P.- ¿Qué va a hacer para desatascar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial?

R.- Me he comprometido y aparecerá en el programa de una forma diáfana. Vamos a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y los jueces van a elegir a la mayor parte de los miembros del Consejo General. Segundo, vamos a establecer limitaciones, incompatibilidades para jueces que sean ministros o consejeros de comunidades autónomas o secretarios de Estado. Estos no pueden formar parte del Consejo General ni del Tribunal Constitucional.

P.- ¿Tardarán en volver a la judicatura o podrán volver de forma automática?

R.- Podrán volver a la judicatura, pero estarán dos años sin dictar sentencias. Se pondrán a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, no puede haber ministros que se nombren fiscales generales, no puede haber ministros que se nombren miembros del Tribunal Constitucional y no puede haber ministros que pasen al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, exactamente lo contrario de lo que ha hecho Sánchez. Ocupar las instituciones es un tic antidemocrático. Cuando el Gobierno intenta ocupar la Fiscalía, el CIS, el CNI, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado es un gobierno peligroso, porque lo que nos está diciendo es: «No solamente controlo y ejerzo los poderes del Ejecutivo, sino que todos aquellos pesos y contrapesos que aparecen en la Constitución como instituciones del Estado también las voy a controlar». Y por supuesto, vamos a incrementar en una oferta pública de empleo histórica el número de jueces y magistrados que tiene España porque hay miles de millones de euros bloqueados en los juzgados como consecuencia a veces de un déficit real de personal. Además, como consecuencia de esto, ha sido la peor legislatura en el ámbito de la Justicia.

Feijóo sacará una oferta pública de jueces y magistrados

P.- ¿Cuántos jueces y magistrados más va a haber?

R.- Ahora hay 5.000. En el programa verá usted el número y verá que todos los años vamos a sacar una oferta pública de jueces y magistrados. ¿Para qué? Usted ha visto los follones que tenemos en el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Administración de Justicia. Huelga de semanas, meses de los letrados de justicia. Huelga o conato de huelga de magistrados y jueces y fiscales. Y ahora huelga del personal de Justicia de los Cuerpos Generales. No se puede hacer peor. Nosotros vamos a poner un buen profesional al frente del Ministerio de Justicia y ahí sí tenemos mucho avanzado. Ahí tenemos muchas leyes avanzadas.

P.- ¿El Fiscal General del Estado quién va a ser? ¿Hombre o mujer? ¿Lo tiene ya pensado?

R.- No. Desde luego no va a ser del PP. Para eso ya hemos tenido una experiencia que he criticado con intensidad. Yo no voy a nombrar a un miembro del Comité Ejecutivo, a un militante de mi partido o a alguien que acabo de nombrar en otro órgano. No puede ser. No puede ser que una ministra de Justicia se convierta en Fiscal General del Estado, no puede ser que un ministro de Justicia cesado, supongo, por incapaz, se le nombre magistrado del Tribunal Constitucional. Yo no tengo nada contra el señor Juan Carlos Campo, pero al señor Campo lo ha nombrado el señor Sánchez. El señor Campo hace el papelón de tramitar los indultos del procés sin arrepentimiento de los indultados. Al contrario, manifestando claramente que lo volverán a hacer y después de comerse aquel papelón, le cesan. ¿Oiga, pero esto cómo es posible?

P.- ¿Va a recuperar, como primera medida, el delito de sedición y el delito de malversación en su antigua versión en los 100 primeros días?

R.- En los 100 primeros días pero hasta el 23 de julio por la noche todo es toro. Después, si los españoles me dan un mandato, le puedo contestar a las preguntas con mayor celeridad.