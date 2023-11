El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dará voz este miércoles en el debate de investidura a los 8 millones de votantes del PP que apoyaron un cambio el pasado 23 de julio, pero también a los «millones de españoles que no fueron consultados por Pedro Sánchez al respecto de la aberración que va a cometer» con su ley de amnistía y los pactos suscritos con los separatistas de ERC y Junts, formación clave esta última con sus siete diputados para que el líder socialista siga en la Moncloa.

Así lo avanzan fuentes de Génova sobre el discurso que realizará Feijóo en la primera jornada del pleno de investidura. «El presidente del PP será, en primer lugar, coherente, al contrario que el candidato del PSOE. No habrá cambios de opinión, defenderá lo mismo que defendía en la campaña del 23J y que defendió en su investidura. Es inmoral ceder a un chantaje al Estado para acceder a un cargo y es un fraude electoral presentarse a unos comicios prometiendo una cosa y haciendo luego justo la contraria», señalan las fuentes populares.

«España es hoy un clamor en contra de la amnistía y de las cesiones efectuadas por Sánchez a los independentistas a cambio de perpetuarse en el poder. Así lo han manifestado en las calles y así lo han expresado con contundencia decenas de asociaciones y entidades», indican las fuentes.

De hecho, Feijóo logró el pasado domingo la mayor movilización ciudadana convocada por el PP a lo largo de su historia. Más de dos millones de españoles se manifestaron contra la ley de amnistía en las 52 capitales de provincia. Los populares batieron así su récord, que acababan de lograr en otra movilización con el mismo objeto en Madrid el pasado 24 de septiembre, cuando congregaron a cerca de 65.000 personas, superando las 55.000 del mitin de Mestalla que catapultó a José María Aznar en de febrero de 1996.

«Hablamos de una amnistía y unas cesiones a cambio de los votos que necesita para ser investido presidente, con un altísimo coste para nuestro país que pagarán los ciudadanos», alertará Feijóo.

Además, el presidente del PP recordará que, de hecho, Sánchez se presentó a las elecciones prometiendo que «no haría exactamente lo que va a hacer». Tanto es así que negó en campaña electoral que fuera a otorgar una amnistía a los golpistas del 1-O. «No es convivencia, es conveniencia», remarcará Feijóo. Tampoco es «interés general» como dice el preámbulo de la ley, sino «personal», decía este martes la portavoz parlamentaria y secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

«Los españoles no han votado esto y no se van a resignar ante esto. España no se rinde y el presidente Feijóo trasladará a los ciudadanos pueden contar con el PP, que no bajará la cabeza ante la gravedad de lo que está pasando», señalan las fuentes del PP.

La foto de Santos Cerdán y Puigdemont

Génova ha difundido este martes una imagen del trabajo de despacho de Feijóo preparando el Pleno junto a su jefa de gabinete y diputada por Madrid, Marta Varela, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP y diputado por Valencia, Esteban González Pons. Al líder del PP, que se quedó a sólo tres votos de obtener la confianza de la Cámara en su investidura fallida el pasado mes de septiembre, se le puede ver manejando un dosier donde aparece la frase «Sesión de Investidura» y la fotografía del secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra, Santos Cerdán, con el prófugo Carles Puigdemont en Bruselas debajo de un mural con una urna del referéndum ilegal del 1-O.