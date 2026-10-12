Feijóo en los corrillos del 12-O: «Veo a mi partido más enchufado que en las elecciones de 2023»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su satisfacción este lunes en la recepción oficial en el Palacio Real con motivo del Doce de Octubre, Día de la Fiesta Nacional, al ver a su formación más activa y movilizada que en la precampaña de las anteriores generales.

«Veo a mi partido más enchufado que en las elecciones de 2023», ha admitido en una conversación informal con periodistas en dicha recepción presidida por los Reyes de España. En aquellos comicios, el PP fue la fuerza más votada e incluso Feijóo se presentó a una sesión de investidura, pero no fue suficiente para llegar al Gobierno tras el acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez y Junts, basado en la ley de amnistía del 1-O.

Echando la vista atrás, Feijóo ha recordado en los tradicionales corrillos con la prensa que entonces los populares afrontaron esa campaña «desfondados» en julio de 2023, tras otro proceso electoral muy intenso, en alusión a las elecciones autonómicas y municipales que se habían celebrado en mayo. Ahora, sin embargo, las generales vienen primero y el partido está muy motivado y «enchufado», ha subrayado. También entonces todavía estaban por cerrarse algunos gobiernos autonómicos con Vox, y el PSOE aprovechó esta situación.

Asimismo, Feijóo ha restado importancia a las diferentes encuestas que pronostican una fuerte subida para Vox con respecto a las elecciones de 2023 y ha defendido que el «voto del cambio» lo representa su partido. De hecho, sobre este punto, ha asegurado que los datos que maneja el PP a nivel interno no dan en ningún caso peores resultados que en 2023, aunque suba Vox como marcan todas las encuestas. «Que Vox suba 3 o 4 puntos y que el PP se mantenga es algo inaudito en Europa», ha sostenido.

Además, sobre la relación del PP con Vox, ha advertido: «Cordón sanitario no, pero cordón umbilical tampoco». Los populares gobiernan con la formación de Santiago Abascal en varias comunidades autónomas y ambos partidos vienen manteniendo discretas conversaciones durante los últimos ante un escenario de adelanto electoral, como el que finalmente se ha producido.

«Ni un voto por perdido»

Con todo, Feijóo ha apelado a prudencia y ha recalcado: «No voy a dar ni un voto por perdido hasta que cierren los colegios» en la noche electoral del 29 de noviembre.

Sobre este adelanto de las elecciones por la crisis de la vivienda, el líder del PP también ha comentado que «no se puede mentir a todos todo el tiempo», como ha hecho, a su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «El mayor fracaso de este Gobierno ha sido la vivienda. Es el que menos ha construido», ha incidido, al tiempo que ha ahondado en su propuesta de aprobar una Ley del Suelo para liberar terrenos y de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura.

Sobre la huelga convocada por los centrales sindicales, UGT y Comisiones Obreras, para el 11 de noviembre, el jefe de la oposición ha lamentado que estos sindicatos «se han equivocado». También ha apuntado que los dos secretarios generales de estas centrales no se han puesto en contacto con él. «La credibilidad sindical, en mi opinión, no va a aumentar», ha remachado.

«Irreponsabilidad» del Gobierno

En cuanto al mantenimiento por parte del Tribunal Supremo de la suspensión de inscripción en el voto CERA de los falsos nietos del exilio, fallo que se ha conocido en la tarde de este lunes, Feijóo ha valorado positivamente la decisión. «En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna. El Tribunal Supremo ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas. Lo primero en democracia es cumplir las reglas», ha destacado en un mensaje en redes sociales.