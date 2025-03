Juan Carlos Doadrio, el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid que declaró como testigo en el caso Begoña Gómez, ha contratado los servicios de una empresa de detectives por más de 6.000 euros «para protegerse», a su juicio, de Moncloa. Además, también ha contratado al despacho penalista Almagro Abogados para defenderse en el procedimiento en el que también está investigado, junto a Begoña Gómez, el rector Joaquín Goyache.

El procedimiento judicial por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sobre Begoña Gómez continua en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado investiga las irregularidades en torno a la cátedra de Transformación Social Competitiva que puso en marcha en la Universidad Complutense.

El instructor, para avanzar en la investigación, llamó como testigos a altos cargos del Rectorado de la Complutense. Uno de estos fue el profesor de la Facultad de Farmacia Juan Carlos Doadrio, que durante su declaración en Plaza de Castilla aseguró que Begoña Gómez quería cobrar 15.000 euros por cada máster en la universidad.

A lo largo de 36 minutos de declaración, Juan Carlos Doadrio dio detalles sobre cómo se creó la cátedra de Begoña Gómez. «Me llamó el rector por teléfono después de que llevara como una semana diciéndome que tenía que hablar conmigo, que quería verme. Entonces me llama y me dice que tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente. Me preguntó si tenía algún inconveniente y yo le contesté que si tiene la documentación, que bien, que no tengo inconveniente», explicó ante el juez.

Tras ello, el ex vicerrector ratificó su testimonio declarando en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la cátedra de Begoña Gómez, que se sintió «obligado» a ponerla en marcha tras una llamada del rector Joaquín Goyache. Doadrio explicó que, en septiembre de 2020, recibió varios mensajes del rector solicitando una reunión. Tras insistir por escrito, Goyache llamó al entonces vicerrector para decirle textualmente: «Tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente».

Estas manifestaciones sobre el caso Begoña Gómez han hecho que el que fuera vicerrector tome medidas de seguridad. Fuentes consultadas aseguran que tiene miedo de las consecuencias que pudieran existir desde Moncloa al ser un testimonio clave en el procedimiento judicial que ha imputado a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La cátedra de Begoña Gómez

Begoña Gómez llevaba años colaborando con la Complutense y se puso en contacto con la oficina de títulos propios para pedir un nuevo título. Fue entonces cuando la persona que le atendió avisó al rector Joaquín Goyache de que Begoña, que era la mujer del presidente Pedro Sánchez, quería poner en marcha estudios universitarios en la Complutense.

Según el testimonio de Juan Carlos Doadrio, fue entonces cuando Goyache le ofreció hacer una cátedra que podría englobar los dos másteres que después ofertó. Ese verano, el rector y Begoña Gómez mantuvieron reuniones en Moncloa. Fuentes conocedoras del caso aseguran que también hubo comidas entre ambos, tanto en el Complejo Presidencial como en el comedor del Rectorado.

Sus profesores de confianza

Al inicio del curso académico, el Rector anunció la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, pero había que buscar a algún profesor universitario para codirigirla junto a Begoña Gómez que, tal y como destapó OKDIARIO, no tenía titulación oficial.

Begoña Gómez propuso al rectorado al profesor José Manuel Ruano de la Fuente, un hombre vinculado al PSOE a través de un eurodiputado socialista. El rector llamó a Ruano de la Fuente para que «le hiciera el favor» y accedió. El codirector de la cátedra acabó conociendo a Pedro Sánchez posteriormente.

María Cristina Álvarez, directora de Programas adscrita a la Secretaría de Presidencia de Gobierno, acompañó a Begoña Gómez en todo este proceso. Se conocen desde su etapa en la consultora Inmark en la que trabajaron juntas y, una vez que Pedro Sánchez fue investido presidente, la ficharon para Moncloa. Allí se ha dedicado a los negocios de la mujer del presidente del Gobierno.

Otra de las personas clave de Begoña Gómez en la Complutense es la coordinadora de la cátedra, Blanca de Juan. Esta profesora que insultó a OKDIARIO trató personalmente con Cristina Álvarez y con Begoña Gómez asuntos sobre la cátedra. Juntas compartieron muchos momentos como estas fotografías tomadas en la calle Serrano de Madrid en 2022, que publica en exclusiva OKDIARIO.

Blanca de Juan llegaba a sustituir a Begoña Gómez en las reuniones sobre la cátedra mientras la primera dama estaba de viaje presidencial, según fuentes de la Complutense. Fuentes cercanas a Blanca de Juan aseguran que se ha enfadado con Cristina Álvarez a raíz de la instrucción judicial.