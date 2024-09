Europa Press piratea sin citar por enésima vez una información exclusiva de OKDIARIO

La agencia de noticias Europa Press ha vuelto este jueves a piratear una noticia que adelanta OKDIARIO sin citar su origen. Esa empresa periodística fundada durante el franquismo, en 1953, ha reincidido así en su práctica habitual de publicar una información que ha desvelado este periódico sin mencionar la fuente, esta vez, lo ha hecho seis horas después de la publicación inicial. Se trata de la noticia «Revés del Supremo a Tebas: avala el ‘no’ de la Federación a partidos oficiales de Liga fuera de España», que publican bajo el titular «El Supremo avala el veto de la Federación de Fútbol a LaLiga para disputar partidos en el extranjero». La agencia informativa en lugar de, como suelen hacer con otros medios, no dicen «como ha adelantado OKDIARIO» y, por el contrario, en este caso, y otros muchos, se limitan a decir que «Europa Press ha tenido acceso al fallo judicial» sin reconocer que esta cabecera digital ha avanzado la sentencia.

Los ejemplos de informaciones que ha publicado este periódico y han sido replicadas por Europa Press sin citar es inmensa. Entre otros ejemplos recientes, la agencia que preside Asís Martín de Cabiedes, hijo del también directivo Francisco Martín Fernández de Heredia, difundió la noticia «Begoña Gómez elige al exministro socialista Antonio Camacho como abogado en la causa de la denuncia de Manos Limpias», «El ex marido de Mónica Oltra ingresa en prisión para cumplir su condena por los abusos sexuales a una menor tutelada», «La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Duro Felguera, su ex presidente y ex cargos venezolanos por presuntos sobornos», todas ellas noticias propias de OKDIARIO.

Del mismo modo, Europa Press en los últimos meses se hizo eco de otras exclusivas de OKDIARIO dando a entender que ellos avanzaban la información como: «Irene Montero encabezará la candidatura de Podemos a las elecciones europeas tras consumar su ruptura con Sumar», «El Tribunal Supremo rechaza la petición de Montero de suspender el cumplimiento de la sentencia a favor del ex marido de María Sevilla», «El Supremo anula parte del real decreto del Gobierno que limita la publicidad en el juego y las apuestas online» o, entre otras muchas, «El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio a Carles Puigdemont por los gastos del 1-O y la acción exterior».

En algunos casos, Europa Press se limita a pedir la sentencia que ha leído en OKDIARIO y a escribe un teletipo propio. En otros, el órgano oficial –por ejemplo, el Supremo o el Tribunal de Cuentas– elabora una nota de prensa oficial horas después de la exclusiva de OKDIARIO y la agencia de noticias los redifunde. Se da la circunstancia de que Europa Press tiene decenas de medios de comunicación abonados que replican automáticamente sus teletipos. De esa forma, decenas de periódicos, televisiones y radios recogen las informaciones del periódico dirigido por Eduardo Inda sin citar, ya que se refieren a los teletipos de Europa Press. No llegan a saber que están replicando informaciones de OKDIARIO y, en su lugar, citan a Europa Press.

Por el contrario, OKDIARIO no tiene problema en citar habitualmente a Europa Press cuando recogen todo tipo de informaciones a diario. Una simple búsqueda en Google permite observar cómo este periódico firma las fotografías que publica procedentes de esa agencia de noticias o la menciona al hacerse eco de, por ejemplo, declaraciones de políticos que recoge esa agencia al que está abonada.

Este periódico ha traslado esta situación en reiteradas ocasiones a la agencia de Asís Martín de Cabiedes, sin que hayan cambiado su modus operandi. En lugar de reconocer el trabajo de los compañeros, se apropian de las informaciones de este periódico como si fueran propias. No acogen la máxima básica de respetar el trabajo de quien dedica horas y horas en busca de la primicia a pie de calle. En su lugar, abren la portada de este diario desde su redacción y piratean las informaciones. La tierra para quien se la trabaja.

Europa Press es el medio que peor paga a sus periodistas. Algunos trabajadores que forman parte de la plantilla aseguran que reciben salarios por debajo de la renta mínima. El último informe realizado por la Asociación de Prensa de Madrid (APM) sitúa a los periodistas de Europa Press como a los peores remunerados de España. El estudio es del año 2010, sin embargo, no se ha realizado ninguno más desde entonces. Fuentes internas aseguraron a este periódico que las condiciones laborales continúan siendo pésimas.