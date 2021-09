La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, lleva 48 días poniendo excusas al incomprensible hecho de que decenas de personas de perfil neonazi se hayan manifestado en el barrio de Chueca en Madrid el pasado sábado lanzando todo tipo de proclamas homófobas. “¡Fuera maricas de nuestros barrios!” fue lo más suave que se escuchó en una marcha que contó con nutrida presencia policial. De hecho, ese dispositivo da fe de que tanto la Delegación del Gobierno como la propia Jefatura de Policía de Madrid sabían que lo de Chueca el sábado no era una manifestación más. Sólo con echarle un vistazo al cartel de la convocatoria era más que suficiente. La estética de la imagen y la poca información que aporta Madrid Seguro en su sitio web era como sumar dos más dos. De hecho, la Policía lo hizo, la duda es por qué la delegada del Gobierno no.

Mercedes González presenta lo sucedido en Chueca como una sorpresa indetectable e inevitable, sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico niegan la mayor. Lo hacen en primer lugar por el dispositivo de seguridad que rodeó la marcha, compuesto por agentes de Policía Municipal de Madrid, Policías de la Brigada Provincial de Información y Unidades de Intervención Policial. Este dispositivo policial sólo se prepara en previsión de lo que pueda suceder y para esa previsión hay que hacer un trabajo previo de análisis de quién se manifiesta, dónde y por qué. Ahora mismo los investigadores de la Policía se inclinan por pensar que detrás de la convocatoria de Madrid Seguro se encuentra un histórico ultra vinculado a frentes radicales deportivos que ahora ostentaría el liderazgo de organizaciones juveniles de corte neonazi.

La delegada del Gobierno obvia este detalle y el hecho de que la cartelería que anunciaba la manifestación estuviera trufada de estética neonazi, tanto por la vestimenta como por el aspecto de los protagonistas del cartel. De hecho, Mercedes González dice que lo que ella autorizó fue una manifestación “de una asociación vecinal”. Lo que no dice la delegada es lo fácil que era rastrear lo que había detrás de la convocatoria de Madrid Seguro. O no se hizo o no se quiso hacer.

España 2000

¿Madrid Seguro es una organización vecinal? Sí ¿De qué tipo? Basta echar un vistazo a sus redes sociales. El 28 de agosto esta organización anunciaba por primera vez que el 18 de septiembre, casi con un mes de antelación, se iban a manifestar en Chueca. Y ojo al anuncio: “La imposición de las agendas 2030/2050 representa un atentado contra la cultura e identidad de los pueblos de Europa. Por este motivo desde Madrid Seguro os convocamos el próximo 18 de septiembre a las 17.00 en la Plaza de Chueca en Madrid”. Hasta aquí todo normal, pero ver este mensaje en solitario sería un error. El timeline del perfil de Madrid Seguro se basa en mensajes como “agresiones sexuales e inmigración” o “menas: rompiendo tópicos y buenismos”. Tal vez Chueca no era el lugar más acertado para permitir una marcha segura de una asociación vecinal con estos principios.

Pero si la delegada del Gobierno hubiera tenido dudas sólo tenía que haber hecho otra gestión además de ver quien convocaba la manifestación y no es otra cosa que ver quién se adhería a la misma: con el paso de los días, desde ese 26 de agosto, asociaciones como España 2000 avisaban de su apoyo a la marcha, y esta organización sí que no puede pasar desapercibida para una Delegación del Gobierno como la de Madrid. España 2000 y sus juventudes han protagonizado suficientes como para valorar el riesgo de su presencia en Chueca. No en vano ellos mismos colgaron en sus perfiles momentos de la marcha en la que se lanzaron proclamas homófobas.

La Delegación de Gobierno asegura que no pudo hacer más, pero a renglón seguido amenaza con sancionar administrativamente a quien haya usado una asociación vecinal para engañar al sistema. Veremos cuales son las conclusiones de Fiscalía, pero a esta hora y con estos indicios la delegada del Gobierno tuvo casi un mes para saber lo que se venía en Chueca. El Ministerio Público deberá valorar si realmente se pudo hacer más para evitar una marcha neonazi que fue una temeridad por lo que en ella se dijo y por dónde se dijo.