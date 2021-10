«Zapatero, el PSOE y el PP -que no quiso o no pudo- son los responsables de aquello. El PP siguió la hoja de ruta de Zapatero en esto como en tantas otras cosas. Cuando llegó al poder se olvidó de todo y no cumplieron nada y eso hoy tiene sus consecuencias». «Aún hoy -se lamenta Espinosa de los Monteros- cuando presentamos iniciativas para ilegalizar a aquellos que fueron ya ilegalizados en su día por el propio PP, nos quedamos solos».

El portavoz de Vox en el Congreso dice que prefiere contenerse y no decir ante las cámaras lo que le diría a Otegi si lo tuviera delante: «Siento repulsión, rechazo… Se me revuelven las tripas. Nosotros no vamos a olvidar que él fue un terrorista y que los que hoy le representan en el Congreso y en las instituciones facilitaron la vida de los terroristas». «ETA no se ha disuelto», señala y, por eso, dice, «nosotros no recordamos este décimo aniversario [del comunicado de ETA] sino que recordamos el último asesinato de dos guardias civiles hace 12 años».

‘El Pollo’, PSOE y Podemos

Sobre las revelaciones de OKDIARIO en torno a las confesiones ante la Audiencia Nacional de Hugo Carvajal, ex jefe de la Inteligencia de la Venezuela de Hugo Chávez, Iván Espinosa de los Monteros dice que «el Partido Socialista tiene un historial general de corrupción y un historial dramático en Venezuela» y pide que se investigue también qué hizo el embajador Raúl Morodo en Lisboa [fue embajador en tiempos de Felipe González y Mario Soares] antes de ser destinado por Zapatero a la Venezuela de Chávez.

«El PSOE tiene mucho que ocultar en Venezuela y por eso quizá la alianza con Podemos es tan natural», señala. «Los dos deben mucho a Venezuela y los dos tienen mucho que ocultar». «¿Cuál de los dos tiene más que ocultar porque lo del PSOE viene de Felipe González y Carlos Andrés Pérez?», le preguntamos. «Es difícil medirlo porque no tenemos aún toda la información. Podemos ha sido más intenso. El PSOE más extenso».

Anuncia que adoptarán todas las iniciativas posibles en el Congreso para investigar si -como dice el Pollo Carvajal- Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela y saber de qué forma ha condicionado sus actuaciones ante un régimen como aquel. Cree Espinosa de los Monteros que, en vez de quedarse en España, la extradición a Estados Unidos probablemente garantice más que Carvajal cuente todo lo que sabe ante la perspectiva de pasar toda su vida en una cárcel norteamericana.

Una serie de televisión

Iván Espinosa de los Monteros cree que es una «anomalía democrática todo desde el principio» al recordarle que Baltasar Garzón -que cobró del Pollo Carvajal y ahora defiende a Alex Saab- es la pareja de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado: «Si lo pones en una serie de televisión, pensarían que al guionista se le ha ido la cabeza, pero eso está pasando». Recuerda que en la factura que Garzón cursa al Pollo Carvajal le cobra por «coordinarse con la fiscalía». «¿Pero qué abogado se coordina con la fiscalía y encima cobra por ello?», exclama. «Lo que pasa es que el PSOE tiene barra libre para ir minando las instituciones y no pasa nada. Y estas cosas se van consolidando y son las que van minando nuestra democracia. Es impensable la naturalidad con la que se está minando nuestra democracia. Por eso Vox es un peligro para su sistema corrupto».

El PSOE no existe

A la vista del Congreso del PSOE («muy aburrido») de este fin de semana en Valencia, Iván Espinosa de los Monteros cree que «el PSOE no existe. Es ya el Partido Sanchista. Todos los que intentaron resistir han sido eliminados y los que han mostrado arrepentimiento les han readmitido en el club, como Susana Díaz». Y hace esta reflexión: «Yo no se si los socialistas de siempre son conscientes de que el día que se derrote a Sánchez, que llegará más pronto que tarde, el Partido Socialista sufrirá una crisis muy grave como consecuencia de la lapidación de cualquiera que haya osado enfrentarse a Sánchez».

Viendo cómo cantaron La Internacional y que no había ni una bandera de España, Espinosa de los Monteros dice que esa escena y el Congreso «representan todo lo que Vox ha venido a combatir. El PSOE es un partido cada vez menos demócrata y con menos encaje en nuestro sistema constitucional». Para él, además, alejado de cualquier partido socialdemócrata europeo. Lo de Felipe González le sorprendió y destaca que otros, como Alfonso Guerra, no fueron.

«Mal necesario»

Sonríe al mentarle que Sánchez se declara socialdemócrata y enfila al PP: «El PP está en el consenso progre con el Partido Socialista como mínimo desde 2004», dice. «Se ponen de acuerdo absolutamente para todo. Es un reparto de juego entre los dos. Llevan 17 años repartiéndose las instituciones y por eso han pactado ahora la renovación del Constitucional, después de los éxitos de los recursos de Vox».

Las encuestas dan una mayoría de PP y Vox y auguran la derrota del sanchismo. Iván Espinosa de los Monteros afirma que Vox aspira a gobernar y que «si hay que compartir gobierno con el PP será un mal necesario». Lo importante -reafirma- son las ideas: «Nosotros hemos venido a cambiar políticas, a cambiar las ideas, para devolver a España el horizonte que tenía hasta que lo destrozaron estos socialdemócratas de todos los partidos [PP y PSOE] desde 2004». Ese horizonte lo sitúa Espinosa de los Monteros en el final de la era de José María Aznar: «Estos 17 años han sido muy tristes para España. Se ha perdido la buena trayectoria que llevábamos y que hay que restaurar y para eso hay que tener ideas claras y la garantía de que lo decimos lo vamos a cumplir, sin complejos ni miedo. No hemos venido a caerle bien a nadie y menos a la izquierda». Por ello, pide a los españoles que les den cuanta más fuerza mejor para estar en mejor posición de exigir, en su caso, al PP de Pablo Casado con más intensidad en una futura y probable -según las encuestas- negociación de gobierno.

