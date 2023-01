La España de Sánchez es el único país que no ha detectado contagios de Covid en los vuelos chinos

El Ministerio de Sanidad español ha informado que, hasta el momento, en ninguno de los controles realizados en los vuelos procedentes de China se han detectado casos de infección por coronavirus. Unos resultados que distan de los que están obteniendo los otros dos países de la Unión Europea que realizan test en los accesos fronterizos de sus aeropuertos: Francia ha detectado un 33% de contagios en los primeros vuelos e Italia, el primero en implantar controles, localizó a un 50% del pasaje infectado en los dos primeros vuelos analizados.

O España tiene mucha fortuna con los pasajeros de los vuelos procedentes de China o algo no marcha como se esperaba. A las 7:00 de la mañana, el pasado martes llegó a España un nuevo vuelo del país asiático, afectado por las restricciones impuestas por el Gobierno, y en esta ocasión sí se realizaron test de antígenos al pasaje. Así lo pudo comprobar OKDIARIO, que constató los temores que provoca esta nueva ola entre la población china. «Casi todos los que conozco están contagiados», admitía uno de los pasajeros.

El pasado sábado llegó a España el primer vuelo de China afectado por las restricciones. Pero en ese caso, como constató OKDIARIO, no hubo test de antígenos al pasaje. Sólo se preveía realizarlos a aquellos que superasen los 37,5 grados de temperatura corporal. Nadie los superó, por lo que no hubo antígenos. Y, por tanto, no hubo casos. Un detalle que llamó la atención en el Gobierno madrileño, que recuerda que existe la posibilidad de contagio asintomático.

El balance, por tanto, es que España no ha detectado ningún caso en sus fronteras aeroportuarias. Una situación muy diferente a la que se están encontrando en sus aeropuertos otros países como Italia y Francia. Los dos que a estas alturas ya han comenzado a realizar test de antígenos a los viajeros procedentes de China. En el caso de Francia, los controles aún no son oficiales hasta este jueves. Pero se implantan a raíz de una experiencia piloto en un aeropuerto no revelado por el Gobierno galo: en los test realizados a pasajes con origen en China, el 33% de ellos dieron positivo.

En la Italia de Giorgia Meloni, el primer país junto con EEUU en tomar medidas, los primeros controles reflejaron resultados alarmantes: en dos vuelos se localizó a la mitad de los pasajeros con una infección activa tras someterles a test de antígenos.

Alerta

Tras el ejemplo de EEUU e Italia, que fueron los primeros países en implantar estos controles anticovid, España decidió también imponerlos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en reclamar por carta al Ministerio de Sanidad estos controles preventivos que el departamento dirigido por Carolina Darias ha decidido acoger.

Así, todos los pasajeros de los vuelos procedentes de China que lleguen a los aeropuertos españoles tendrán que presentar una PCR negativa o el pasaporte covid con la pauta de vacunación completa. A su vez, también se va a medir la temperatura corporal de los viajeros nada más aterrizar. «Son controles sencillos», explicaba a OKDIARIO un pasajero chino que aterrizó en Madrid procedente de Chongqing.