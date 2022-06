Una diputada del PP saca los colores a UGT en su propia sede: «No defendéis a los trabajadores»

Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid y presidenta de las Nuevas Generaciones de Tetuán, deja en evidencia a los sindicatos por no salir a la calle para defender los intereses de los trabajadores en las actuales circunstancias económicas. Así es el vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales tras asistir Vigil a un debate celebrado en la sede de la UGT en Madrid. «No defendéis a los trabajadores», aseguró durante su intervención.

Ruge Madrid, asociación juvenil vinculada a la UGT, organizó este miércoles un debate entre varios políticos jóvenes de varias formaciones: Javier Guardiola (PSOE), Raquel Huerta (Más Madrid), Elisa Vigil (PP) y Jesús Mantilla (Podemos). «Debate joven. Empleo, vivienda, ocio, salud mental, participación, etc», fue el nombre de este evento. La diputada popular aprovechó su intervención para arremeter contra los sindicatos por «no salir a defender a los trabajadores» y por proteger «los ánimos partidistas de un determinado partido en el Gobierno».

«Ya que estamos en un sindicato, lo voy a decir: los sindicatos, que tendrían que salir a defender a los trabajadores, no están saliendo a defender a los trabajadores. Los sindicatos, que tienen un papel fundamental en el Estado de Derecho, y que está recogido en la Constitución, no están haciendo su labor. Porque están únicamente defendiendo los ánimos partidistas de un determinado partido en el Gobierno, no de los intereses de los trabajadores y no están hablando tampoco con los empresarios para ver qué solución hay y llegar a un pacto. Y eso es una vergüenza», afirmó Vigil.

Autónomos

La parlamentaria del PP también arremetió contra la izquierda por no saber «cómo se crea un empleo de verdad». «Lo único que saben crear es empleo público, 45.000 plazas más de empleos públicos que han creado para poder decir que han creado más puestos de trabajo. ¡No son reales! Son puestos públicos, en este caso, y que vamos a pagar todos los españoles con mucho esfuerzo, y así poder decir que hay que pagar impuestos», apostilló.

En este sentido, Elisa Vigil defendió a los autónomos y puso de ejemplo lo que puede conllevar abrir una peluquería normal. «Pongamos el ejemplo de la peluquería de la esquina. Juana, que ha abierto esa peluquería, y que tiene que pagar un alquiler todos los meses y una luz que está a 300 euros el precio del kilovatio. Resulta que tiene contratadas a dos personas, y a Juana seguro que le encantaría poder pagar 2.000 o 3.000 euros al mes a sus trabajadoras, pero es que no puede porque si a cada trabajadora paga 1.200 euros, paga 2.400, porque 1.200 se van a impuestos», indicó.