La diputada del PP por Sevilla Sol Cruz-Guzmán ha arremetido contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por la reforma laboral que impulsó y que salió adelante por un error en la votación. «No, no es que hayan perdido el pulso a la calle, señora Díaz, es que nunca se lo tomaron, porque es imposible estar tan distante de las necesidades de los trabajadores, de los españoles», ha asegurado Cruz-Guzmán.

Así se ha mostrado la diputada popular este jueves durante un Pleno en el Congreso. El tema a debatir era la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.

«Esta propuesta no es más que un nuevo parche en la lancha a la que se ha subido su grupo ante el titánico naufragio de este Gobierno. Y es que ya tiene más parches que lancha. Tan solo eso, un parche a la chapuza de la micro reforma precipitada que tenía que aprobarse sí o sí antes de las campanadas de Sol en búsqueda del titular de Año Nuevo, una micro reforma que está alcanzando una macro inseguridad en el sector rural, en el sector de la construcción, en el sector de la hostelería», ha sostenido Cruz-Guzmán durante su intervención.

En este sentido, la diputada del PP le ha pedido a Yolanda Díaz que deje su «inagotable manía de enfrentarnos, de enfrentarnos a empresas contra trabajadores». «No se entiende una empresa sin trabajadores ni un trabajador sin empresa. Y ambos viven estupefactos la situación que están pasando, que no arreglara su prohibición de despedir ni el maquillaje que quieren hacer con el cambio de nombres en los contratos de trabajo», ha apostillado.

Por último, Sol Cruz-Guzmán ha mostrado el apoyo de su formación a la propuesta del Gobierno para «evitar hundir a un sector que necesita urgentemente clarificar su situación para poder seguir trabajando». «Votaremos, sí, a este Real Decreto ley. No se equivoquen, no validamos ni su contrarreforma ni su gestión en la cartera de empleo. Sólo evitamos con nuestro voto hundir a un sector que necesita urgentemente clarificar su situación para poder seguir trabajando. Un sector que no tiene culpa de su incompetencia», ha indicado.