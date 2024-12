Díaz se pliega a Sánchez: borra la lucha contra la corrupción del ideario de Sumar en pleno cerco judicial

Cero menciones a la corrupción. El nuevo ideario político de Sumar de cara a su Asamblea de 2025 no recoge ni una sola medida contra la corrupción, a pesar de que en su programa electoral para las elecciones generales de 2023 sí que abordaba este asunto. Un guiño de la formación de Yolanda Díaz hacia Pedro Sánchez que está cercado por múltiples causas judiciales que comprometen a su entorno familiar y político más cercano: su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su fiscal general, Álvaro García Ortiz; y su ex mano derecha, José Luis Ábalos.

Sumar ha diseñado un nuevo documento político en el que se define el nuevo rumbo de la formación tras la dimisión de Yolanda Díaz el pasado mes de junio ante el batacazo electoral en los comicios europeos. «Con vistas a clarificar el rumbo, el presente documento definirá los principios que definen a Movimiento Sumar, que expresen con claridad qué defiende nuestro proyecto y que sirvan para clarificar nuestra acción política, ideológica y cultural», reza el ideario.

Sin embargo, entre las causas que motivarán la «acción política» de Sumar en el futuro no se encuentra la corrupción. En todo el documento anteriormente mencionado no se hace alusión a la corrupción, ni se plantea como problema, ni se argumentan posibles medidas para luchar contra ella. Algo que contrasta con el programa electoral de la formación de Yolanda Díaz de cara a las elecciones del pasado año, que sí que recogía medidas para combatir la corrupción en sus diferentes esferas.

Una corrupción que está asediando al entorno personal y profesional del presidente del Gobierno. La trama Sánchez, que abarca cinco casos principales ahora mismo bajo investigación en distintas instancias judiciales, agrupa ya hasta 23 delitos de corrupción con penas de prisión que alcanzan, sumadas todas ellas y en el peor de los casos, hasta 112 años de prisión. Los delitos cometidos por miembros del Ejecutivo, del PSOE y del entorno más cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como son su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra, su mano derecha en el PSOE, José Luis Ábalos, el ayudante de éste, Koldo García; el socio del asesor, Víctor de Aldama; y el fiscal general impuesto por Sánchez, Álvaro García Ortiz.

Escándalo de Errejón

Asimismo, la nueva hoja de ruta dedica un apartado al feminismo, aunque en él no se abordan líneas estratégicas ni medidas específicas contra el acoso sexual, un aspecto relevante tras el escándalo del caso Errejón que puso en jaque al partido de Díaz.

«Uno de los asuntos sobre los que hay que poner el foco son las violencias machistas y la estructuralidad de las mismas. Al mismo tiempo que estas ocupan un papel destacado –y aún hoy en muchas ocasiones sensacionalista y amarillista– en la agenda mediática, el debate político en torno a cómo prevenirlas y afrontarlas ha decrecido», reza el documento, que no menciona en ningún punto la palabra «acoso sexual».

Para atajar estas situaciones, el partido de Yolanda Díaz no aporta una medida concreta, más allá de un espacio de «reflexión colectiva». «Frente a dinámicas de estrechamiento y envilecimiento, amplificadas por las redes sociales, necesitamos un feminismo que reivindique los debates y disensos, la colaboración, la empatía y el estudio y conocimiento de la realidad. Frente al inmediatismo y virulencia de las redes, tiempo y reflexión colectiva para construir feminismos capaces de vertebrar una transformación social profunda y un cambio de orden cultural», aseguran.

De esta forma, Sumar pasa de puntillas sobre el tema de las agresiones sexuales tras las acusaciones que recayeron el pasado mes de octubre sobre Íñigo Errejón. Lo cierto es que la propia Yolanda Díaz ha dado dos versiones contradictorias sobre su conocimiento acerca de la violencia sexual por parte de Errejón. La líder de Sumar aseguraba, en un primer momento, que se enteró de esas actitudes violentas por parte del propio Errejón.

Posteriormente, Díaz admitió que, durante la campaña de las elecciones generales de 2023, Podemos ya le comunicó un caso de tocamientos no consentidos por parte del político durante un festival en Castellón. Según la versión de Díaz, se interesó por el tema y preguntó a Más Madrid, pero el partido liderado por Mónica García «cerró el expediente». «Mi equipo lo gestiona con Más Madrid y me comunican que el expediente se ha cerrado. A posteriori me hacen llegar que esta mujer retira el tuit. Nunca más volví a saber nada más de este hecho», se defendió en la rueda de prensa que convocó para dar explicaciones.