“El objetivo de su vuelta a la primera línea política es la de hacer el trabajo sucio a Pedro Sánchez”. Quien habla así es una ex dirigente del PSOE. De quienes habla, de Óscar López y Antonio Hernando, los hombres fuertes del presidente en la Moncloa. Su llegada al kilómetro cero de la política española no es otro que afianzar la figura del líder y la presencia de su partido de toda la vida en el poder. Y para lograr eso hay una pieza que estorba: Podemos. A dos años vista de las próximas elecciones -en teoría- subrayan que “es el momento de acabar con ellos”. Una operación similar a la perpetrada con Ciudadanos, mediante el apoyo de los naranjas a Sánchez.

“Alardean mucho”, sostiene esta misma fuente, de que con su retorno a la política activa “ha vuelto el PSOE”. “Y razón no les falta” añade. Porque, en su opinión, “ha vuelto el peor PSOE, el de los trepas dispuestos a todo para tener su silla”. Recuerda esta socialista histórica cómo llegaron los tres al poder en Ferraz: “Se presentaron hace años en las puertas de la sede a esperar la salida de Pepe Blanco el día después de ser elegido para ponerse a su disposición”. Un ofrecimiento “para arrimarse a los que mandaban” por aquel entonces “aunque Sánchez y Hernando eran más de José Bono”.

Con veinticuatro meses de margen antes de llegar a los próximos comicios generales, y sin Pablo Iglesias para movilizar al electorado de izquierdas en favor de Podemos, Pedro Sánchez tiene la oportunidad perfecta para acabar con la formación morada. Ione Belarra e Irene Montero no son capaces de arrastrar como lo hacía el ex vicepresidente. Y Yolanda Díaz ni siquiera pertenece a Podemos. Una vez que Sánchez logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado, a finales de año, ya no necesitará más a sus socios de coalición. Puede sobrevivir sin ellos en La Moncloa. Y los morados, a día de hoy, ya han conseguido prácticamente todo lo que querían.

Será a partir de entonces cuando la operación, que ultiman López y Hernando, se empezará a ejecutar. Medidas como el pago por uso de las autovías -anunciado este martes-o la modificación del Real Decreto 17/2021 de medidas de contención del precio de la luz y el gas pactado con las eléctricas son sólo algunos de los motivos que los asesores de Sánchez usarán para desgastar a sus socios. Creen que “de ponerles al límite, acabarán saliendo del Ejecutivo”. Hace meses que vienen sosteniendo esto, conscientes de que hay una parte de Podemos que no quiere seguir en el Gobierno. Pero, a día de hoy, se imponen en Podemos los que optan por quedarse.