El coronel Diego Pérez de los Cobos y la Fundación Civio reciben el XI Premio Hay Derecho

La Fundación Hay Derecho ha entregado este jueves en Madrid el XI Premio Hay Derecho, un reconocimiento que visibiliza a aquellas personas y entidades que destacan por su defensa del Estado de derecho y el buen funcionamiento de las instituciones. El acto ha dado comienzo con la guarda de un solemne minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente de tren y unas sentidas palabras de condolencias a los allegados de los fallecidos.

En esta undécima edición, el galardón principal ha recaído ex aequo en el coronel Diego Pérez de los Cobos y en David Cabo y Eva Belmonte, en representación de la Fundación Civio. Además, como gran novedad de este año, la Fundación ha entregado el primer Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre el Estado de derecho en España.

En la presentación de la gala, conducida por la directora general de la Fundación, Safira Cantos, se puso de relieve el espíritu de estos galardones: «Gobierne quien gobierne, la vigilancia firme, rigurosa e independiente desde la sociedad civil constituye un pilar insustituible y la esencia misma de nuestro sistema democrático».

La acción desde la sociedad civil es un contrapoder necesario y una garantía para exigir que las instituciones públicas actúen exclusivamente al servicio del interés general.

Este premio reconoce a quienes actúan frente al abuso de poder o la opacidad de la maquinaria institucional. El profesor de filosofía y ética política, Diego Garrocho fue el encargado de hacer entrega este año del galardón.

Diego Pérez de los Cobos, la defensa del cumplimiento del deber y de la legalidad

El Jurado ha decidido premiar al coronel Diego Pérez de los Cobos valorando su trayectoria en la Guardia Civil en situaciones de extrema complejidad. El reconocimiento destaca especialmente su defensa de la legalidad y el estricto cumplimiento del deber frente a presiones políticas, un posicionamiento que le llevó a enfrentar un procedimiento por el que, en última instancia, los tribunales reconocieron sus derechos tras ser cesado sin motivación justa y privado de un ascenso de manera arbitraria. Ascenso al que finalmente renunció para no afectar a compañeros. Su caso simboliza la importancia capital de preservar la neutralidad en la actuación como policía judicial y el valor de no acatar órdenes ilegales.

Fundación Civio, una década de transparencia radical y garantía de derechos

El galardón ex aequo ha recaído en David Cabo y Eva Belmonte, directores de la Fundación Civio, por su infatigable labor de activismo cívico, rendición de cuentas y exigencia de transparencia a los poderes públicos. El Jurado ha querido reconocer de manera especial su lucha jurídica e investigadora, reflejada recientemente en hitos como el denominado «caso Bosco», donde tras siete años de litigio consiguieron una sentencia pionera del Tribunal Supremo favorable a la transparencia algorítmica de la Administración, en relación con el código fuente del sistema utilizado para conceder el bono social eléctrico. Se reconoce así su acción continuada para ensanchar así los derechos de los ciudadanos frente a la opacidad tecnológica.

Fueron también finalistas del premio: el funcionario Lorenzo Serena, que puso reparos en la mesa de contratación pública del túnel de Belate; la Guardia Civil María Serrano denunciante de corrupción en el Seprona y el tándem compuesto por el magistrado Joaquím Bosch y el catedrático Fernando Jiménez por su acción divulgativa para acabar con la corrupción.

Novedad de la edición: el I Premio al Mejor TFG sobre Estado de Derecho

Como gran novedad para fomentar el conocimiento del Estado de derecho e impulsar el talento joven, la Fundación ha hecho entrega del Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre el Estado de derecho en España, dotado con 1.500 euros.

El galardón principal ha sido otorgado a Lucía Bardavío Álvarez-Montalvo (Doble Grado en Derecho y Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid) por su trabajo “A propósito del veto presupuestario: certezas e incertidumbres”, tutorizado por Piedad García-Escudero y María Garrote. El Jurado ha valorado la originalidad y el rigor con el que analiza el veto presupuestario del Gobierno (art. 134.6 CE) en un Parlamento fragmentado, combinando la práctica parlamentaria reciente con la jurisprudencia constitucional.

Asimismo, el Jurado concedió dos menciones especiales a los trabajos de Javier Serrano Jiménez (Universidad del País Vasco), sobre transparencia algorítmica y garantías frente a la opacidad en el sector público, y de Carlos García de Enterría Ramos (Universidad Complutense de Madrid), centrado en el legado constitucional de la pandemia y la reafirmación del ius in officium parlamentario.

La gala fue clausurada por el presidente de la Fundación Hay Derecho, Segismundo Álvarez, recordando la importancia de la ley en su función de dique de contención del abuso de poder.