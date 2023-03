Corinna zu Sayn-Wittgenstein no está grabando un documental sobre el Rey Juan Carlos. Su portavoz ha negado tajantemente la información que apuntaba a que la ex amiga del Emérito había iniciado la grabación de un documental para ser presentado en el Festival de Cannes de 2023: «Estas noticias son falsas», ha asegurado.

Tras la publicación de su polémico podcast donde Corinna se abrió el canal y narró con detalle su relación amorosa con el Rey Emérito, ahora se apuntaba a que se habría pasado al cine e iba a grabar un documental para plasmar en imagen lo ya contado a través de las grabaciones, pero nada más lejos de la realidad.

En un breve comunicado, el portavoz de Corinna desmiente la noticia: «Corinna no ha iniciado ningún documental, no está narrando ningún documental y no está presentando nada en Cannes. Estas son noticias falsas, nuevamente dirigidas por Vanitatis», ha asegurado.

La información publicada apuntaba a que Corinna estaría grabando su testimonio para la mini serie de cuatro capítulos titulada ‘Juan Carlos, el fin de un rey’ que estará producida por Sky Original y que llegaría a Sky Documentaries y NOW a finales de este año. La cadena ha anunciado el documental, pero no la participación de Corinna.

El documental narrará la historia del Rey de España, el ascenso y la caída del Rey Emérito. En el documento distribuido por Sky aseguran que la narrativa «estará contada desde la perspectiva de sus amigos cercanos y confidentes, miembros de palacio, ex funcionarios de inteligencia y críticos», y arrojará luz sobre la vida personal de Juan Carlos, «incluidos los asuntos, las denuncias de corrupción y el presunto abuso de poder, incluyendo los eventos y circunstancias de su abdicación en 2014».

La serie estará disponible en todos los mercados de Sky, incluidos el Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania, Austria y Suiza a finales de este año.