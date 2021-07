Lo que a priori iba a formar parte de un divertido viaje de fin de carrera para estudiantes universitarios de Fisioterapia, ha terminado con el confinamiento de todo el grupo de 31 estudiantes de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV) debido al caso de un positivo de coronavirus que viajaba en su avión y que ni siquiera han identificado.

Así, todo el grupo de estudiantes ha sido retenido en su hotel a pesar de que 29 de ellos estaban vacunados, debido a que en España el sector sanitario perteneció al primer grupo de vacunación y, por lo tanto, tenían acreditación de sus pruebas PCR negativas, que ya han presentado.

En cuanto a los dos estudiantes que no tenían vacuna, en su caso habían pasado la enfermedad, por lo que en principio tampoco tenían por qué permanecer en cuarentena. El vuelo para Malta partió de Barcelona el día 26 de junio y en ningún momento tras el aterrizaje les solicitaron documentación acreditativa de las pruebas PCR.

En este sentido, el abogado de los estudiantes de Tarragona, Jacinto Vicente Hernandez, ha significado a OKDIARIO que los estudiantes «ante esta situación de desesperación agravada por el hotel Covid, decidieron contactar con un abogado para que les representase ante una postura de las autoridades de Malta que no tiene ningún sentido» reflejó Vicente Hernández.

Ya confinados se les advirtió del cumplimiento de la cuarentena

Una vez ya hospedados en el hotel de Saint Paul`s Bay, fue cuando fueron advertidos, antes de partir para una excursión, de que debían permanecer confinados y de que no podían salir al tener que cumplir la preceptiva cuarentena de 14 días. Para los estudiantes, la situación es un auténtico sinsentido, ya que, al no haberse identificado al positivo, no se les puede señalar como personas que han estado expuestas al virus Covid.

A pesar de que la Embajada de España se ha interesado en esta situación, lo cierto es que aún no ha conseguido que las autoridades hayan permitido que los turistas españoles puedan disfrutar de su viaje y siguen siendo sospechosos con un confinamiento preventivo, sin atender a sus pruebas PCR negativas.

Por otra parte, el viaje debía terminar este viernes día 2, pero la cuarentena no va a concluir hasta el día 11. Lo cierto es para estos estudiantes ni con esta última situación ha terminado su desdicha, ya que sus reservas de hotel se dan por extinguidas este viernes y la Policía del país ya les ha advertido de que tendrán que abandonar el hotel, pero en ningún caso podrán regresar a España, sino que deberán hospedarse en un hotel Covid hasta el fin de la cuarentena.

Los estudiantes españoles han criticado la falta de información y piden al Gobierno que les facilite poder abandonar el país. Las autoridades españolas creen que el certificado Covid europeo podrá servir para que muy pronto concluyan este tipo de incidentes tan injustos.