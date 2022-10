Los ministros de Unidas Podemos han acudido este miércoles al desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, a excepción de Ione Belarra y Joan Subirats. Tras ausentarse en años pasados, ha llamado la atención la presencia del titular de Consumo y líder del partido republicano Izquierda Unida, Alberto Garzón. Ha sorprendido siendo el único sin corbata. También el vestido escogido por Irene Montero, alto cargo de Podemos y responsable de Igualdad, de color morado, como el logo de su partido, ha sido igualmente comentado. Yolanda Díaz ha aparecido con unas gafas sofisticadas que han sido objeto de mofa en las redes sociales.

La invitación al acto dejaba claro que los «señores» debían usar «traje oscuro», las señoras «vestido corto» y los militares «traje de gala, modalidad A». Ante este protocolo, el ministro Garzón ha optado por lucir una americana de cuadros negra, camisa blanca y el cuello sin corbata. En la solapa ha lucido un pin de un triángulo rojo, símbolo propio de los comunistas. También ha querido dar la nota la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que ha asistido con un traje de hombre.

Tras el desfile se ha desarrollado la recepción en el Palacio Real del Rey Felipe y la Reina Letizia. Como es tradición, han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –que ha sufrido varias pitadas muy sonoras–, y también los miembros de su Ejecutivo. El año pasado se ausentó Alberto Garzón, pero este año no se lo ha querido perder.

Los que no han fallado han sido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), así como al resto de líderes de los distintos partidos políticos, a excepción de Inés Arrimadas, que ha preferido pasar el día en la ciudad de Zaragoza, que también celebra su día grande.

Fernando Grande-Marlaska y Yolanda Díaz.

Igualmente, han estado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Ander Gil, así como la mesa y la junta de portavoces de ambas cámaras. También se ha cursado invitación a todos los presidentes autonómicos, si bien, como suele ser habitual, han fallado el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, y del País Vasco, Íñigo Urkullu.

Una de las ausencias más sonadas, y que se ha conocido de antemano, ha sido la del presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que presentó su dimisión este lunes. Justo se ha hecho este miércoles oficial en el BOE.

Invitados

También han sido invitados los máximos responsables de otros organismos como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, así como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López, y los jefes del Estado Mayor del Ejército, el Aire y la Armada, como recoge EP.

Al Palacio Real igualmente se han acercado más de un centenar de embajadores acreditados en España, así como el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, además de los máximos responsables de la CEOE y los sindicatos, así como numerosos empresarios.

Según detallan desde Zarzuela, los Reyes han querido invitar en particular a aquellas entidades y lugares en los que han llevado a cabo actos en el último año, así como a los colectivos con los que mantuvieron un particular contacto durante la pandemia, a quienes el año pasado no se pudo invitar.

Dentro de este grupo figuran por ejemplo el Consejo General de Enfermería o el Consejo General de Colegios de Psicólogos, así como hospitales de distintas ciudades como Hospital Niño Jesús o Vall d’Hebrón. Asimismo, estarán presentes otros colectivos y asociaciones con los que los Reyes mantienen contacto habitual como CERMI, ONCE, AECC, Cáritas, la Confederación de Salud Mental o la Asociación de atención a personas con Discapacidad Intelectual.

Los Reyes también han invitado a representantes del sector turístico y de la hostelería, de la ganadería, la agricultura y la pesca, así como representantes religiosos de las distintas confesiones, incluida la Conferencia Episcopal, y también del mundo de la cultura, el arte y la educación, así como de los medios de comunicación.