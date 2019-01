La transexual que enseña el belén de Valencia: “Yo fui el San José de mi pueblo, así que imaginaros”

Una transexual ha actuado de guía turístico para enseñar el belén navideño montado en el Ayuntamiento de Valencia a los vecinos. "¿Quién ha estado alguna vez en un belén viviente alguna vez? Aquí donde me veis yo era el San José de mi pueblo, así que imaginaros…", afirma esta cicerona en un vídeo que se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales.

“¿Quién ha estado alguna vez en un belén viviente alguna vez? Aquí donde me veis yo era el San José de mi pueblo, así que imaginaros…”, llega a afirmar la guía entre risas y provocando también las carcajadas de los visitantes.

Fuentes del Consistorio Valenciano han asegurado a OKDIARIO que “las actividades turísticas de guías son propias de las empresas de turismo de Valencia y no del Ayuntamiento”. “Nosotros no contratamos visitas turísticas. Esta actividad es competente de la asociación oficial de guías turísticos de Valencia porque no es propia del Ayuntamiento”, añaden las mismas fuentes.

Esta cicerone fue la encargada de mostrar los belenes que había colocado el Ayuntamiento de Valencia con motivo de las fiestas navideñas. El pasado 5 de diciembre el Consistorio de Joan Ribó montó en el Salón de Cristal del Ayuntamiento el tradicional belén que se coloca todos los años para instar a los valencianos a visitar este pesebre.

Se trata de un belén de 36 metros cuadrados y compuesto por más de 300 figuras, 250 animales y más de 400 complementos artesanales. El pesebre fue montado por la Asociación de Belenistas de Valencia. La entrada para visitarlo fue gratuita. El pasado viernes, 4 de enero, fue el último día en el que estuvo abierto al público esta representación.

Misteri resolt! El betlem artístic ja està al Saló de Cristall, pots visitar-lo fins al 4 de gener, en horari de 8.30 h a 14 h, excepte demà 6 i el dissabte 8 de desembre que romandrà tancat. T’esperem! pic.twitter.com/82lQ98BpaO — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) 5 de diciembre de 2018

“Hay belenes de diferentes tipologías: el monumental y el pequeñito. El monumental sería el que vamos a ver ahora, en tamaño real, y luego el pequeñito que puede caber dentro de una botella. Y aparte, tenemos los belenes vivientes y los belenes mecánicos. ¿Quién ha estado alguna vez en un belén viviente alguna vez? Aquí donde me veis yo era el San José de mi pueblo (risas), así que imaginaros…Lo interesante de los belenes vivientes es que se aprovechan las arquitectura que existen ya, por ejemplo, los establos, las montañas, las condiciones… Bueno, ¿estamos ya preparados? Vamos a empezar ya”.

Felicitación navideña

Desde junio de 2015 el alcalde de Valencia es Joan Ribó, de Compromís. Ribó gobierna en coalición con el PSOE y Valencia en Comú. El pasado 14 de diciembre, el Consistorio valenciano presentó el cartel con el que felicitaba la navidad a los vecinos: la imagen de una niña en blanco y blanco, asustada y tapada casi por completo por un fondo negro junto a un abeto navideño.

Este cartel provocó multitud de críticas entre los valencianos y en las redes sociales. La autora de esta felicitación navideña fue obra de la diseñadora valenciana Paula Bonet.

“Este cartel representa la fiesta de la Navidad como una luz que abrazamos para salir de nuestras rutinas”, señaló Bonet durante la presentación de esta imagen. “He pretendido proponer una Navidad que con su luz dorada, nos ilumine y libere; una Navidad bañada en oro; algo que el personaje del cartel lo condensa en su iris”, agregó la diseñadora.