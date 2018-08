El PSOE se queja porque los adornos luminosos de Moros y Cristianos no incluyan figuras femeninas

Los socialistas tachan de "micromachismo" que en los arcos luminosos "sólo haya señores y guerreros muy serios" Critican el "mensaje patriarcal" de una fiesta que se celebra hace cuatro siglos

El PSOE de Villena (Alicante) se queja de que la iluminación de las populares fiestas de Moros y Cristianos sólo tenga figuras de guerreros “y de ninguna mujer guerrera”. Esta fiesta que se celebra desde el siglo XVI en numerosas localidades de la Comunidad Valenciana conmemora de manera lúdica las batallas entre las tropas musulmanas y cristianas durante la Reconquista.

Un período histórico en el que nunca existió presencia femenina en los ejércitos, lo que no impide que los socialistas califiquen de “micromachismo” el que en los arcos luminosos que adornan la ciudad sólo haya caballeros y soldados masculinos. La protesta del grupo municipal del PSOE ha provocado el choteo cuando no la crítica de sus vecinos, lamentando que este partido no tenga cuestiones más importantes de las que ocuparse en Villena.

La tradicional fiesta de Moros y Cristianos se celebra en esta localidad alicantina del 4 al 9 de septiembre. Durante esas fechas, las escuadras de entre 10 y 14 festeros desfilan ataviados con ropas de época. Un espectáculo que reúne a miles de visitantes cada verano, y que recrea episodios bélicos de la época medieval en los que tanto el bando de la Cristiandad como el del Islam estaban formados exclusivamente por hombres.

El PSOE critica que el Ayuntamiento que gobiernan Los Verdes “haya elegido unos señores muy serios y con aires de grandes guerreros triunfadores” para engalanar las calles y lamenta que la concejalía de Fiestas haya escogido “sólo señores y reyes guerreros, ni rastro de lo femenino, ni un simple guiño a las muchas mujeres guerreras que ha dado la historia”. La portavoz y concejal de este partido, Isabel Micó se pregunta: “¿La fiesta es solamente en recuerdo de hombres guerreros?”, y advierte de que estos “arcos estereotipados en la masculinidad deben ser evitados desde lo público”.

“Arcaico y patriarcal”

La portavoz socialista insiste y lamenta que “los luminosos hayan olvidado a las mujeres, a las actuales que desfilaremos como festeras y a las pasadas que fueron heroínas en las luchas Moro/Cristianas”, lo que califica de “mensaje subliminal y patriarcal”.

En su alegato por la paridad festiva tacha de “llamativo y totalmente contradictorio” el que “ninguno de los concejales y concejalas verdes hayan reparado en ello”, y más después de haber aprobado “un Plan de Igualdad y Felicidad”. Los socialistas destacan además que un gobierno que ha antepuesto el nombre del “regidor” (concejal en valenciano) al de “regidora” y que ha renombrado calles con nombres de mujeres “acepte esta desafortunada elección totalmente arcaica en tiempo y forma”, apunta.

La portavoz del PSOE finaliza su “reflexión” recordando cómo en las fiestas de Moros y Cristianos del pasado año “se pudo ver desfilar a una mujer capitana de su comparsa, y cómo en las presentes veremos a una mujer alférez y en las próximas veremos a niñas , tal y como debe de suceder en una sociedad igualitaria e integradora y en unas celebraciones que son de hombres y mujeres a partes iguales en todos los sentidos”, concluye.

La reacción de muchos vecinos de Villena ha sido rotunda, desde la crítica por que el grupo municipal del PSOE no se ocupe de otras cuestiones más importantes “como los presupuestos, que siguen sin aprobar“, hasta la mofa. Para algunos, es una “estupidez” mientras que otros tiran de ironía y ya sugieren que el PSOE pida cambiar el nombre de esta fiesta centenaria: “el año que viene, Moras y Cristianas”.