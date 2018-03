El PP ha acusado a Compromís de haberse financiado de forma ilegal durante la comparecencia de Mónica Oltra, portavoz del partido valenciano y vicepresidenta de la Generalitat, en la comisión de investigación sobre las cuentas de los partidos del Senado, ante lo cual la dirigente política ha respondido defendiendo la honradez de la coalición.

“No se lo consiento”, le ha dicho Oltra al titular del PP en esta comisión, Luis Aznar, en una sesión de duro enfrentamiento entre ambos y de acusaciones cruzadas de irregularidades por la financiación de sus respectivos partidos.

El portavoz ‘popular’ ha asegurado que hay tres millones de euros del grupo parlamentario de Compromís “distraídos al control del Tribunal de Cuentas” y otros 800.000 euros de la campaña electoral de 2015 con los que, según ha dicho, “se ha estado financiando ilegalmente el partido”. “Esto no va a terminar aquí”, ha advertido, anunciado que van a pedir información escrita de la justificación de todas esas cifras. “Lo suyo es un muestrario de irregularidades”, ha sentenciado Aznar.

“Eso no es verdad, me la juego con cualquiera, pero sobre todo con el PP”, le ha replicado Oltra, que ha negado ilegalidades y que ha dicho que si el Tribunal de Cuentas hace “salvedades” a la contabilidad de Compromís es porque presenta los datos. “Ustedes igual no tienen salvedades del Tribunal de Cuentas porque meten su contabilidad en B debajo de la alfombra, pero debajo de la alfombra está la Audiencia Nacional y los tribunales”, ha agregado.

Casos que señalan a Oltra y Compromís

Cabe recordar que, como ha publicado OKDIARIO, el partido del que es coportavoz Mónica Oltra ha fraccionado los contratos públicos para darle una concesión a una empresa que tiene vínculos familiares —de hermandad— con uno de sus altos cargos. El servicio concreto adjudicado corresponde a una piscina pública municipal de Tavernes de la Valldigna. Y la empresa beneficiada es Tecniverd, donde se encuentra como apoderado el hermano de un alto cargo de Compromís.

Este periódico también ha dado cuenta de que el Juzgado de Instrucción número dos de Valencia está investigando a la propia formación política por financiación ilegal a través de cuatro empresas. El juez ha ordenado diligencias para determinar “los posibles vínculos, personales, económicos, etc. entre las empresas reseñadas y el investigado y su formación política”. Es decir, traducido, que la labor de investigación por posible financiación ilegal acaba de comenzar.

El investigado es el concejal de Cultura Festiva de Valencia, Pere Fuset, de Compromís —el partido liderado por Oltra y que mantiene el control del Ayuntamiento de Valencia y el del Gobierno regional valenciano de la mano de los socialistas de Ximo Puig—. Y las empresas en cuestión, cuatro: Regesmit SLU, Mathena Producciones SL, Espectáculos AMB Producciones SL, y Enmovyment Coop Val. Sociedades todas ellas sobre las que ya trabaja en estos momentos la Brigada de Delitos Económicos de la Policía.

Por otro lado, el PP ha denunciado personalmente a Mónica Oltra ante la Fiscalía Anticorrupción por más de 50 millones de euros en contratos. OKDIARIO ya reseñó que los Populares valencianos presentaron a principios de año una denuncia contra la líder de Compromís por 43 millones de euros. Pero la respuesta de la vicepresidenta regional ha sido, literalmente, no hacer ni caso y seguir fraccionado contratos y eludiendo las exigencias de los concursos públicos en las contrataciones de servicios sociales.

Ahora el PP trabaja ya en la aplicación de esta denuncia hasta elevar el importe reclamado por encima de los 50 millones de euros. Y es que, como señalará el texto de la ampliación de la denuncia, la Consejería de Oltra ha seguido ampliando contratos sin concurso público.