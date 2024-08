La Complutense exige «prestigio» a los doctores de las cátedras pero ni tenía el currículum de Begoña

El reglamento de la Universidad Complutense de Madrid establece que los directores de las cátedras serán profesores con «vinculación permanente» con la universidad, nombrados por el rector, pero además destaca: «Preferentemente», tendrán que contar con «un perfil de prestigio profesional, técnico y científico reconocido en el ámbito temático del objeto de la colaboración». La inmensa mayoría de los directores al frente de las 54 cátedras que actualmente existen en la Complutense son doctores y catedráticos, como ha podido comprobar OKDIARIO. Begoña Gómez es la excepción. La esposa del presidente socialista ni siquiera es licenciada -su diploma en marketing fue expedido por una escuela privada y no es oficial-, por lo que su perfil se aleja del que la Complutense reclama a docentes de muy alta cualificación. La universidad, además, ha admitido -como publicó OKDIARIO- que no disponía del currículum de Gómez cuando la nombró directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva.

La excepcionalidad que la Complutense concedió a la esposa del presidente socialista ha llamado la atención del juez Juan Carlos Peinado, que ha reclamado a la universidad que le aporte «los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias» como la que dirige Gómez, además de los currículum de sus directores y codirectores. Como ya se sabe, la Complutense tuvo que recurrir a una excepción prevista en su reglamento para poder colocar a la mujer de Sánchez al frente de la cátedra: «El rector, excepcionalmente y por causas justificadas, podrá designar como director/a de la cátedra a alguien sin vinculación laboral con la Universidad (…)». Ello obligó a nombrar a un codirector, el profesor José Manuel Ruano, para no incumplir las normas.

El propio rector, Joaquín Goyache, llegó a admitir ante el juez que desconocía los motivos por los que Gómez fue nombrada directora. Goyache, que trata ahora de desmarcarse de esa designación -pese a que firmó el acta de su nombramiento-, se limitó a señalar que los supuestos méritos de Gómez eran su «experiencia profesional» y «la relación profesional con temas asociados a la cátedra», además de su trayectoria vinculada a la Complutense. Pero no dio explicaciones sobre su currículum. «Donde yo he podido ver el acta de la primera reunión que se realizó, donde ya se propuso a la señora Begoña Gómez Fernández, no figura nada de su experiencia», reconoció Goyache. En efecto, el acta ni siquiera recoge el currículum de Gómez y, como publicó este periódico, el nombramiento se zanjó en una reunión de apenas media hora.

Goyache ha despachado la responsabilidad de la designación en el entonces vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, quien, en su declaración ante el juez, afirmó que tenía orden del rector de que había que darle una cátedra a la mujer del presidente del Gobierno. Tal y como admitió Goyache ante el juez, la secretaria de Begoña Gómez le llamó en julio de 2020 para mantener un encuentro en La Moncloa. En dicha reunión, le comentó su proyecto de crear una cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva, el concepto que había acuñado para contribuir a que las empresas cumpliesen los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. La cátedra se creó el 30 de octubre de 2020 -si bien ya se promocionaba en septiembre-, apenas tres meses después de la cita entre Gómez y Goyache en la residencia presidencial.

Investigación

Gómez, cabe recordar, está investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Por qué fue designada directora de una cátedra, sin ser licenciada, es una de las cuestiones que trata de aclarar la investigación. Al tiempo que el juez Peinado avanza en las diligencias, la mujer de Pedro Sánchez ha presentado una querella contra el magistrado, acusándolo de «prevaricación» y «revelación de secretos».

Sostiene la defensa de Gómez que la actuación de Peinado «pudiera revelar una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra doña Begoña Gómez, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico». Y se queja de que el juez, en su consideración, ha ido tomando decisiones «injustas y arbitrarias» a lo largo del procedimiento.

Para sostener su acusación de «revelación de secretos» contra Peinado, la querella adjunta además la información exclusiva en la que OKDIARIO revelaba la imputación de Begoña Gómez y que, en ningún caso, fue facilitada por el juez.