El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, se ha reunido este lunes con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI). En dicho encuentro, Reynders ha trasladado a las asociaciones de jueces su compromiso para que se materialicen las dos reformas: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma del sistema para que los 12 vocales judiciales sean elegidos «por jueces y entre jueces», tal y como defiende el PP. El comisario de Justicia de la Unión Europea ha señalado que ambos requisitos son «objetivos irrenunciables y estrechamente vinculados».

El portavoz de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, ha señalado en un escrito que «el comisario ha insistido en que las autoridades españolas deben dar un paso para salir de esta situación de bloqueo, aspectos que compartimos todas las asociaciones». Fernández Vaquero ha insistido: «La reforma del sistema de elección de los vocales debe pasar por las recomendaciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa, consideraciones que siempre hemos defendido».

La propuesta del PP

Pablo Casado ha mantenido una posición inamovible sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que supedita a que se apruebe primero una reforma para que sean los jueces los que elijan a sus propios representantes en los órganos que rigen la judicatura. Por eso, el líder popular no se achanta ante la campaña de acoso y derribo del PSOE y sus socios de Podemos, deseosos de colocar a sus magistrados en el órgano de gobierno de los jueces: «A mí no me presiona nadie».

Precisamente el Grupo Popular llevará este martes al Pleno del Congreso su proposición de ley para «reforzar la independencia judicial», que incluye cambiar el sistema de elección en ese órgano para que los vocales de procedencia judicial los elijan directamente los jueces. Una medida respaldada por el propio comisario de Justicia de la UE.

Ante las peticiones de Sánchez al PP para que cumpla la Carta Magna y proceda a la renovación del Consejo, Casado ha asegurado que está dispuesto a hacerlo «mañana mismo si acepta lo que pide la Constitución, Europa y los jueces», de forma que 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces.

«No es mucho pedir», ha enfatizado, para añadir que el propio Sánchez estaba de acuerdo en campaña y ahora debería «cumplir con su palabra y su programa electoral», así como con lo que defiende la Unión Europea.

‘Juezas y Jueces para la Democracia’

Lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene bloqueada la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los socialistas no quieren modificar la Ley Orgánica, tal y como ha solicitado el PP. La razón, según explican a OKDIARIO, es sencilla: el PSOE pretende controlar el Poder Judicial nombrando a magistrados que considera «afines».

Un ejemplo de ello es el número de sillones que ocupan los jueces que pertenecen a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia: el 40% de los 12 magistrados –excluyendo a los ocho juristas– que componen este órgano judicial. Pero esto no refleja, ni mucho menos, la realidad. De todos los jueces que hay en España, sólo el 8,5% son afiliados a la asociación de JJpD. Sin embargo, tienen una representación «desproporcionada» en el órgano de gobierno de los jueces, según explican a OKDIARIO fuentes judiciales