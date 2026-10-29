CCOO pide el cese de Puente por el «señalamiento público» al operario del centro de control

CCOO ha pedido este jueves el cese «inmediato» del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; ha criticado las filtraciones de los audios y ha exigido una investigación «rigurosa y transparente» del accidente de trenes ocurrido en Urda (Toledo) que ha provocado la muerte de al menos 69 personas, según las últimas cifras oficiales.

Esta investigación debe permitir el esclarecimiento de las causas del accidente, determinar las posibles responsabilidades y adoptar las medidas necesarias para «evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse», afirma en un comunicado.

Además, ha solicitado «máxima prudencia y responsabilidad» antes de lanzar conclusiones «precipitadas» en referencia a un «posible error humano» y ha denunciado el «señalamiento público» a un trabajador del centro de control por parte de Puente, del que demanda su «inmediato cese».

Actuaciones como la suya, «culpabilizando a las personas trabajadoras y poniendo en la picota al eslabón más débil de la cadena, cuando aún no se ha terminado la investigación, son merecedoras de su inmediato cese», sostiene.

Por otra parte, el sindicato advierte de que la seguridad ferroviaria «no puede depender exclusivamente de la actuación individual de los profesionales» y considera imprescindible contar con sistemas de seguridad y mecanismos de protección capaces de prevenir, detectar y corregir posibles errores antes de que tengan consecuencias «irreparables».

«Nos parece absolutamente irresponsable que, en medio de una tragedia de esta magnitud y con una investigación todavía abierta, se difundan conversaciones de los profesionales implicados, favoreciendo que se hagan juicios paralelos y se señale a personas trabajadoras sin conocer todas las circunstancias de lo sucedido, las situaciones de estrés a las que están sometidas o el aumento de cargas de trabajo soportadas», critica.

En ese sentido, reclama una investigación sobre esas filtraciones y que se depuren responsabilidades, al tiempo que informa de que exigirá «todas las garantías» técnicas, operativas y organizativas necesarias para proteger a las personas trabajadoras y las usuarias del ferrocarril.

Por último, el Sector Ferroviario de FSC-CCOO traslada su «profundo pesar» y su cariño y cercanía a las familias de las víctimas mortales, sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas y su apoyo a las afectadas, así como un «recuerdo especial» para sus compañeros que estaban trabajando a bordo de los trenes accidentados.