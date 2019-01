El golpista Joaquim Forn anuncia su candidatura a la Alcaldía de Barcelona en una carta en Twitter

El ex conseller de Interior y exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, ha anunciado vía Twitter su candidatura a la Alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

Forn, actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners por la causa contra el 1-O, ha publicado una carta en la que explica que pretende “liderar un proyecto de trasnformación de la ciuadad, sólido y rigurosos, para situar a Barcelona, de nuevo, en el centro de todo”.

He pres la decisió d'encapçalar una candidatura integradora, solvent i transversal per guanyar l'alcaldia de Barcelona. Vull liderar un projecte de transformació de la ciutat sòlid i rigorós per situar Barcelona, de nou, al centre de tot.

Llegiu la meva carta oberta: pic.twitter.com/aAPMjR450O — Joaquim Forn (@quimforn) 23 de enero de 2019

En un hilo de Twitter, Forn ha querido explicar las razones que le han llevado a tomar esta decisión. “Me presento porque tengo Barcelona en la cabeza y en el corazón. Conozco su complejidad; he sido su primer teniente de alcalde. Sé que la ciudad es y ha de ser de todas y todos, sin sectarismos. Quiero revertir la situación actual y devolver a los barceloneses la capital que se merecen”, ha señalado.

Además, Forn no ha desaprovechado la oportunidad de asegurar su inocencia y explicar que, pese a que esté en la cárcel, “tiene derecho” a presentarse como candidato. “Me presento porque tengo derecho. No hacerlo sería aceptar las razones de quien ha construido artificiosamente la narrativa que me mantiene en prisión. Soy inocente y me siento libre. No acepto que por estar encerado no pueda poner en marcha el proyecto de transformación que tengo para Barcelona”, ha explicado.