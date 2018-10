Colau disolverá los antidisturbios con Barcelona en los índices más altos de criminalidad

La criminalidad ha aumentado en más de un 20% en Barcelona Colau cumple así con su programa de Gobierno y contentará a la CUP

Barcelona ha sufrido un aumento de la criminalidad del 20,5% en el primer semestre de 2018 respecto al año anterior. A pesar de ello, la alcaldesa, Ada Colau, ha decidido eliminar la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana.

Como parte de su programa de gobierno, Colau fulminará definitivamente la Unidad de Soporte Policial (USP) de la Guardia Urbana. Durante todo su mandato la sombra de la eliminación de esta unidad ha amenazado a los agentes que consideran “inadmisible que esto ocurra”.

A pesar de los preocupantes datos de criminalidad, la regidora ha querido seguir adelante. La idea de Colau es sustituir la USP por otra división que trabajará de manera diferente a la existente.

Uno de los datos importantes que han condicionado esta decisión es la presión de la CUP, socio de gobierno en muchos de los asuntos del día a día.

Según el sindicato CSIF, no sólo no se tendría que conservar la unidad sino que tendrían que “incrementarse los efectivos”. “Ahora, no puede engañar a nadie diciendo que esto obedece a criterios organizativos”, afirman.

Los agentes de la USP formarán parte de la nueva unidad, previo examen para ello. Otro de los motivos de queja es la imposición de un horario incompatible con la conciliación familiar. Ahora los efectivos no contarán con turnos organizados de mañana y tarde sino que tendrán que trabajar de 12:00 a 20:00h.

La ciudad más peligrosa

Barcelona se ha convertido en la ciudad más peligrosa de España. La cifras hablan por sí solas. Los delitos que más han aumentado han sido los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa con un 46%. Seguido de ellos están las agresiones sexuales con penetración (+ 38%), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (+ 27,8%) y los hurtos (+ 22,7%).

Los datos se obtienen de un informe publicado por la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior en la que se analiza el desarrollo de la criminalidad en España.

Cinco veces más manteros

Desde que Ada Colau se hizo con al alcaldía de Barcelona, en 2015, la venta ilegal se ha multiplicado por cinco. El problema, que causa grandes pérdidas a la ciudad y provoca disturbios, ha sido frecuentemente motivo de queja de colectivos de comerciantes e incluso de la policía municipal, la Guardia Urbana.

La permisividad y el apoyo de Colau con los manteros ha promovido su expansión. En el año 2015 existían alrededor de 400 vendedores ambulantes en a Ciudad Condal, actualmente la cifra ha ascendido hasta los 2.000.