Los golpistas firman una declaración conjunta victimista que reivindica la “república catalana”

Los golpistas catalanes presos y fugados han firmado una declaración conjunta titulada ‘Libertad, justicia y democracia: República catalana’ en la víspera de la Diada y con las exigencias y proclamas ya conocidas. Firman Dolors Bassa, Antoni Comín, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Anna Gabriel, Oriol Junqueras, Clara Ponsatí, Lluis Puig, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Josep Rull, Marta Rovira, Jordi Sànchez, Meritxell Serret, Jordi Turull.

Declaración conjunta de los golpistas:

“El escenario de represión prolongada y el recuerdo del 1 de octubre hacen absolutamente excepcional este Onze de Setembre. Tenemos la convicción de que, lejos de la voluntad de quienes nos querrían desistidos, el próximo martes viviremos de nuevo una jornada de reivindicación, dignidad y autoestima colectiva, unidos en la pluralidad, como siempre hemos hecho en las grandes movilizaciones de país.

Os emplazamos a llenar una vez más las calles de Barcelona en un ejercicio de determinación pacífica y transversal. A pesar de la represión, el exilio y la cárcel, somos conscientes de que es la hora de reforzar los grandes consensos de país y, como hemos hecho siempre, fortalecer el sentimiento de pertenencia compartida, sin caer en ninguna provocación estéril de los que nos quieren confrontados y fracturados. Nos sentimos herederos de los luchadores antifranquistas y del legado del conjunto del catalanismo, el soberanismo y el independentismo, que siempre ha trabajado para enriquecer el imaginario colectivo de país, desde la empatía y sin pedir renuncias a nadie ni de sus orígenes, ni de su lengua ni de su identidad.

Y es gracias a este esfuerzo que dimos una respuesta unitaria y ejemplar a la sentencia del recorte del Estatuto, o el ‘No a la guerra’, la defensa del territorio, el clamor unánime de ‘Queremos acoger’ o el rechazo el terrorismo. Y, de una manera especial, ante la violencia desatada de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, durante la celebración del referéndum de autodeterminación.

Por todo ello:

Reivindicamos la libertad, porque su retroceso es hoy bien visible en España. Miles de personas son víctimas de la ley mordaza y muchas otras vemos nuestros derechos y libertades recortados gravemente debido a la acción politizada y no ajustada a derecho de algunos responsables de los cuerpos policiales, de la Fiscalía y de los mismos tribunales. Defendemos sin límites la libertad como garantía de cohesión social también en Europa. Defender hoy las libertades en Catalunya es hacerlo también en Madrid, París, Roma, Berlín, Praga o Estambul.

Reivindicamos la justicia, porque no hay delito y lucharemos por nuestra libertad y el regreso a casa de todas las personas exiliadas y presas. Mientras Europa lo dictamina de manera meridianamente clara, algunos miembros de la justicia española se obsesionan en una cruzada descontrolada incapaz de sostenerse ante los sistemas judiciales de países como Alemania, Escocia, Suiza o Bélgica. La absolución es la única respuesta que esperamos.

Reivindicamos la democracia, porque siempre hemos querido hacer como Escocia y hoy también queremos reiterar de nuevo nuestra apuesta por el diálogo, como hemos hecho siempre, un diálogo que debe ser sincero, honesto, abierto, sin límites, donde se pueda hablar de todo en el marco de la convivencia y el respeto mutuo. Y, si bien es cierto que no descartamos nada siempre que sea pacífico y democrático, cualquier propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez debe respetar la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya.

Reivindicamos la República catalana, como legítima y democrática concreción de tantas voluntades expresadas en la calle y las urnas a favor de los derechos y las libertades, que nos conectan con un mundo más justo, más sensible y tolerante, moderno, más culto, que se enfrenta a los retos con la complicidad de todos sus conciudadanos y mujer siempre la espalda a la intransigencia y la violencia. Aquellos derechos y libertades que estamos convencidos de que estarán garantizados en una República democrática y para todos.

A pesar de los muros o los kilómetros de distancia, os hablamos desde la serenidad y la determinación. Nos encomendamos al espíritu de dignidad y coraje de todas las festividades y que nos encomendemos cada uno de vosotros en todo momento, como ha hecho también desde que entramos en prisión o iniciar el exilio.

Hoy reafirmamos, una vez más, nuestro compromiso con convencer y no vencer, con construir y no fracturar, hablar y no imponer. Como decía Pedrolo: “Entre la intransigencia y la debilidad, la flexibilidad”. Sin renuncias que nos desdibujen y en nuestro caso con el compromiso de dejar la piel para encontrar el camino para hacer democráticamente efectiva la República defendida dignamente, pacíficamente y cívicamente el 1 de octubre.

Con la tranquilidad de saber que todo esto lo estamos haciendo juntos y que no nos dejaremos nunca nadie en el camino, y que estas dos condiciones son las que nos llevarán a la libertad completa de todos los ciudadanos de este país, hayan nacido donde hayan nacido y vengan de donde vengan. La Diagonal es una avenida ancha donde cabe todo el mundo. Para que los derechos que reivindicamos nos pertenecen a todos y porque la diferencia es la condición indispensable que tenemos como sociedad para avanzar democráticamente.

Hacemos un llamamiento a los sindicatos, patronales, colegios profesionales, entidades del tercer sector, al conjunto de la sociedad catalana que se implique en la defensa de los derechos y las libertades universales. Aquellos que nos tuvimos que ganar desde las calles, desafiando el régimen franquista, que hicieron crecer barrios y contribuyeron al progreso económico y que hemos reivindicado sin miedo cada vez que la injusticia ha aparecido en algún rincón del mundo. También en nuestro país. Este Once de Septiembre llenamos Barcelona de libertad, justicia, democracia y república. Gracias por estar ahí siempre y para perseverar. Nosotros no desfalleceremos”.