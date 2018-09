Juicio a Pablo Llarena: Última hora, en directo

Sigue la última hora del juicio de Pablo Llarena tras la demanda de Carles Puigdemont y las últimas noticias de Cataluña hoy en directo. Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers quieren con esta demanda que el juez Llarena sea condenado a indemnizarles con un euro simbólico. Ben Emmerson, abogado que Carles Puigdemont, amenaza: “Si Sánchez no libera a los presos, los liberará Torra”

Hoy a partir de las 9:00 horas comenzará la vista preliminar en la que se analizará la demanda civil de Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers contra el juez Pablo Llarena, por su supuesta falta de imparcialidad. Para ello, la acusación solicita como indemnización un simbólico euro.

Frente a esta demanda el gobierno de Pedro Sánchez fue contrario a defender al juez Llarena en primera instancia, debido a que dicha demanda se basaba en unas manifestaciones realizadas por Llarena en un acto privado. Finalmente, el ejecutivo acabó contratando los servicios de un bufete en Bélgica por 544.982 euros con la encomienda de defender tanto la soberanía de los tribunales españoles como al magistrado.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas viajará este martes a Bélgica para reunirse con su sucesor Carles Puigdemont. En un comunicado, la oficina del expresidente Mas ha explicado que el encuentro servirá para "intercambiar ideas y opiniones y seguir compartiendo estrategia de cara al nuevo curso político que comienza". La reunión se celebrará en la Casa de la República en Waterloo a las 13:15 horas, y antes atenderán a los medios.



El equipo de abogados de Carles Puigdemont, encabezado por Gonzalo Boye, no sólo manipuló y falsificó unas declaraciones del juez Pablo Llarena para poder acusarle en Bélgica de vulnerar la presunción de inocencia de los imputados en la causa del 1-O. La demanda firmada por Boye incluye no menos de 16 mentiras y omisiones deliberadas.



La insólita demanda y la gestión del asunto por el Ministerio de Justicia ha provocado una gran tensión en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuya respuesta ha derivado desde una posición inicial contraria a defender personalmente al juez -justificándolo en que la demanda se basa en unas manifestaciones realizadas por Llarena en un acto privado- a la contratación de un bufete en Bélgica por 544.982 euros con la encomienda de defender tanto la soberanía de los tribunales españoles como al magistrado.El trámite consistirá en la recepción de los escritos de las diferentes partes y que es posible que acuda presencialmente "alguno de los demandantes", sin aclarar si alguno de ellos será el propio Puigdemont. El tribunal no tiene porqué pronunciarse sobre su competencia en este asunto y que puede que no resuelva de forma definitiva hasta principios del próximo año.Un juzgado civil francófono de Bruselas celebrará este martes a las 9:00 horas la vista en la que se analizará con carácter preliminar la demanda civil por la que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros pretenden que el juez que les ha investigado por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sea condenado a indemnizarles con un euro simbólico por su supuesta falta de imparcialidad.