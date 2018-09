Los Mossos separatistas atribuyen a OKDIARIO una noticia falsa para denigrar al diario de Inda

La difusión de bulos y fake news es la gasolina que mantiene en marcha el fallido proceso de independencia que dirigen Carles Puigdemont y Quim Torra. No ha dejado de ser así desde que la concejal de ERC de Gallifa Marta Torrecillas Domènech se inventó, en la jornada del 1-O, que la Policía le había roto “todos los dedos de uno en uno” y le había tocado las tetas. Luego acudió a TV3 y explicó que tenía “capsulitis” en un dedo.

Ahora la labor de fabricar fake news la han asumido los propios mossos d’Esquadra agrupados en la asociación independentista Mossos per la República Catalana (antes se llamaba Mossos por la Independencia), que funciona como una sectorial de la ANC.

Esta agrupación de Mossos, cuyo portavoz es el agente Albert Donaire, ha fabricado y difundido este fin de semana una noticia falsa, imitando la tipografía de OKDIARIO, para intentar denigrar al periódico que dirige Eduardo Inda.

A través de su cuenta de Twitter, la asociación de Albert Donaire ha publicado una supuesta captura de una noticia de OKDIARIO con el siguiente titular: “Se confirma: el cámara de TeleMadrid tiene familia en Barcelona y son todos independentistas. Un primo es de la CUP”.

És tan vergonós, és tan indecent, que no hi ha paraules per a descriure tanta mesquinesa de @okdiario . La @fape_fape i la resta d'associacions i entitats de premsa, ho haurien de denunciar. pic.twitter.com/ihCKTVC3gb

— Mossos per la República Catalana (@ANC_Mossos) September 1, 2018