Artadi dice que Llarena tiene “miedo” a la Justicia belga por su “conciencia intranquila”

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha criticado que el juez instructor del proceso soberanista en el Supremo, Pablo Llarena, tenga “miedo” de su citación en Bélgica el 4 de septiembre a raíz de la demanda del expresidente Carles Puigdemont y cuatro exconsellers.

En una entrevista con Europa Press, Artadi lo ha atribuido a que “seguramente no tiene su conciencia lo suficientemente tranquila” para justificar sus actuaciones, y cree que por eso ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se lo ha concedido esta semana.

El CGPJ ha pedido a los ministerios de Justicia y Exteriores que actúen a través de la Abogacía del Estado para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante la demanda civil presentada contra el juez de Supremo. Sin embargo, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ya ha confirmado que no será la Abogacía del Estado quien defienda directamente a Llarena, sino abogados extranjeros contratados en Bélgica.

Elsa Artadi ve “contradictorio que un juez tenga miedo de un sistema de justicia independiente” y le acusa de buscar excusas para eludir la justicia. “Que un juez se niegue precisamente a someterse a un sistema judicial es como mínimo contradictorio”, y ha considerado que Llarena no reaccionaría así si estuviera seguro de todo lo que ha hecho es inmaculado, ha insistido.

La portavoz de la Generalitat no descarta “el rumor” de que el juez dicte una tercera euroorden tras retirar dos y afirma que tanto el Govern como Puigdemont y los exconsellers en el extranjero son conscientes de esa posibilidad. No obstante, asegura que eso no impedirá que Puigdemont viaje y trabaje: “La segunda euroorden se produjo como respuesta a un viaje del presidente Puigdemont. Veremos como se comporta Llarena en los próximos meses”.

“Proceso constituyente”

En relación al Consell de la República, ha señalado que arrancará en “cuestión de semanas”, pero ha apuntado que antes cerrarán un calendario con Puigdemont y hablarán con los exconsellers en Bélgica y otras personas que “pueden formar inicialmente parte” de este órgano separatista.

Artadi ha añadido en la entrevista que las primeras reuniones deben servir para diseñar su trabajo y formato, para ser un órgano que “desde la libertad que da estar en Europa, piense temas para materializar la república: por ejemplo, como poner en marcha un proceso constituyente, internacionalizar, coordinar estrategias jurídicas en el exterior y vincularlo al interior”.

Con todo, la consellera de Presidencia ha negado que el Consell deba ser otro Govern, pese a que “desde ciertos espacios políticos se han intentado vender como si fuera un contrapoder”. Así lo ha ha definido como “una parte del trabajo que se puede hacer desde el exilio”, y no solo por parte de los exmiembros del Govern, sino quienes ellos consideren.