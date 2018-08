El creador de O.T. impulsa una acampada de un mes para exigir la libertad de los golpistas

Los independentistas planean ahora acampar en la Avenida Diagonal de Barcelona el próximo 11 de septiembre, una vez concluida la Diada separatista, y no levantarse de allí durante un mes, o hasta que Oriol Junqueras y el resto de golpistas presos queden en libertad.

La iniciativa la ha lanzado Josep María Mainat, fundador de Gestmusic y creador de Operación Triunfo (O.T.). El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a los separatistas que se preparen para asumir nuevos “sacrificios” a partir del próximo mes de septiembre, y Mainat se ha apresurado a recoger el guante.

A través de su perfil de Twitter, Josep María Mainat plantetó la idea el pasado miércoles: “El 11 de septiembre llenamos la Diagonal y ya no nos movemos de allí, hasta conseguir la liberación de los presos, el regreso de los exiliados y la proclamación de la República. Acampada republicana. ¿Quién se apunta?”

L''11 de septiembre omplim la Diagonal i ja no ens movem d'allà, fins aconseguir l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i la proclamació de la República.

Acampada republicana.

Qui s'hi apunta? — Josep M. Mainat 🎗 (@MainatJM) August 1, 2018

Cerca de 13.000 personas han dado su apoyo a la idea. Y de nuevo, Mainat se ha puesto a dar instrucciones: “Viendo el resultado de la encuesta es obvio que hay ganas. Temas que sugerir: Hay que hacer turnos. Necesitamos organización. Necesitamos liderazgo. Y yo añado: Necesitamos experiencia organizativa. ¿Quién lo dirige? ¿Los CDR? ¿Las entidades civiles? ¿Un comité unitario?”

Veient el resultat de l'enquesta és obvi que hi ha ganes.

Temes que suggeriu:

– Cal fer torns

– Cal organització

– Cal lideratge

I jo hi afegeixo: Cal experiència organitzativa.

Qui ho porta? Els CDR? Les entitats civils? Un comitè unitari? — Josep M. Mainat 🎗 (@MainatJM) August 2, 2018

De momento, los impulsores de la iniciativa han creado un grupo de Telegram en el que intentan reclutar voluntarios para la acampada, que se prolongará al menos durante un mes.

Su planteamiento es el siguiente: “El 11 de septiembre una vez finalizada la Diada convocamos el inicio de la acampada en la Plaça Francesc Macià [situada en la Diagonal] para exigir la libertad de los presos, exiliados y encausados políticos y para exigir la materialización de la república siguiendo así el mandato de todo un pueblo”.

Los organizadores añaden: “El 11 de septiembre te esperamos en la plaza Francesc Macià de Barcelona con la tienda de campaña. Hasta el 3 de octubre estaremos acampados, cuantos más seamos podremos cortar la avenida Diagonal. Libertad para los presos políticos”.

Este domingo, el grupo de Telegram sumaba 440 suscriptores para participar en lo que han denominada “acampada por la libertad”. El impulsor de la idea, Josep Maria Mainat, es uno de los referentes del independentismo en las redes sociales.

El pasado mes de noviembre publicó en Twitter el siguiente mensaje: “Me cago en el reino de España, en sus políticos, en su justicia y en su puto borbón (sic)”. Fue su respuesta a la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y varios ex consellers, imputados por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

Poco antes, Mainat ya había protagonizado otra polémica cuando propuso transformar el estadio del Español en un campo de concentración. Antiguo componente del grupo La Trinca, Josep Maria Mainat ha estado casado con la actriz Rosa María Sardá.

En 1980 fundó junto a Toni Cruz y Miquel Àngel Pascual la productora Gestmusic (luego absorbida por Endemol), que ha puesto en marcha programas como Crónicas Marcianas y Operación Triunfo, que en sus últimas ediciones se ha emitido a través de TVE. Mainat se desvinculó de Gestmusic en 2011, pero sigue siendo el propietario del formato Operación Triunfo (O.T.) junto a sus antiguos socios.