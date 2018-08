Torra contra el Rey: “Felipe VI no debería venir al homenaje a las víctimas”

Torra y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, tuvieron un encontronazo por la invitación al jefe del estado Torra asistirá aunque asista el Rey “porque el acto se hace en Cataluña y es un homenaje a los catalanes"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está cabreado por la confirmación vía Pedro Sánchez, de la presencia del jefe del estado el Rey Felipe Vl al acto conmemorativo del primer aniversario de los atentados en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils.

Torra, que hace unas semanas anunció que la Generalitat rompía las relaciones con la Casa Real, reitera que “el Rey no es bienvenido en Cataluña” mientras “no se disculpe por el discurso que pronunció el 3 de octubre”. Aquel día avisó que el Govern no invitaría al monarca a los actos que organizará la Generalitat, aunque en este caso, la co organización con otras instituciones le hace agachar la cabeza.

Como ya avanzó hace unos días OKDIARIO, Torra y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, tuvieron un encontronazo por la invitación al jefe del estado, a quién Colau si quería invitar a los actos. La alcaldesa de Barcelona y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se han impuesto al veto del presidente de la Generalitat, lo que facilitará la presencia de Felipe Vl en los actos del 17 y 18 de agosto.

Fuentes del entorno de Torra aseguran que aunque se confirme la presencia de Rey, el presidente de la Generalitat también estará “porque el acto se hace en Cataluña y es un homenaje a los catalanes” mientras opinan que “quién no debería estar es Felipe Vl”. Lo que no se producirá, como ya ocurrió durante la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona.

Durante la última visita del monarca y su esposa a Cataluña, durante la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona, ningún representante del gobierno catalán acudió a acompañar a los reyes.