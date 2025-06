El TSJA falla que el libro ‘El semen mola’ que el PSOE ofrece a niños cubre un «vacío informativo»

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de Abogados Cristianos contra la inclusión de los libros Infancia y transexualidad y El semen mola en la sección infantil de la biblioteca municipal de Dos Hermanas, bastión socialista del PSOE en la provincia de Sevilla. El TSJA considera que los libros son textos de «educación sexual» y cubren un «vacío informativo».

El escándalo surgió en enero de 2024, cuando Vox denunció el «contenido inadecuado» que se ofrecía a los niños en la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo. «Se trata de un adoctrinamiento en toda regla, buscan corromper la mentalidad de los más jóvenes en nombre del progreso», lamentó el portavoz municipal de Vox, Adrián Trashorras. La asociación Abogados Cristianos acudió a la justicia al considerar que los textos eran «moralmente controvertidos», vulneraban el principio de neutralidad ideológica de las instituciones y suponían «una adhesión municipal» a la ideología LGTBI.

El libro El semen mola sostiene que «la gran mayoría de chicos aprende cómo funciona su cuerpo y su sexualidad por su cuenta, a través del porno y de las bromas con los amigos», y las familias les dejan «absolutamente solos en este tema». «Se han criado con una gran crítica social a la masculinidad hegemónica y al machismo, pero no tienen referentes ni recursos que les ayuden a ser diferentes a eso que se critica», expone. Además, «las familias y educadores quieren criar a hombres nuevos pero no saben cómo hacerlo», recoge la obra, que pretende «dar respuesta a este vacío».

El otro libro que desató la polémica es Infancia y transexualidad, de Juan Gavilán, cuyo prólogo dice así: «Al referirnos a niñas y niños transexuales hemos de tener en cuenta que son asignados a un sexo y un género desde el nacimiento, que su identidad sexual y de género es heterodesignada y que son socializados en cuanto al género que representan sus genitales en el seno de la familia, del colegio y de la sociedad. A ningún padre ni a ningún profesional especializado se le ha de olvidar que, desde antes de que nacieran los hijos, los progenitores ya tenían claro cuál iba a ser el sexo del niño o la niña. Hay una confianza absoluta en el sistema médico de asignación sexual y los niños sufren un bombardeo continuo de aleccionamiento desde su nacimiento».

La sentencia del TSJA

Ahora, el TSJA ha emitido una sentencia en la que resuelve un recurso de apelación de Abogados Cristianos contra una sentencia inicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 11 de Sevilla, que ya desestimó su recurso contra la biblioteca municipal aludiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que «la objetividad exigida por la Constitución no implica una indiferencia ideológica» y «las actuaciones en favor de la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI responden a valores constitucionales, siendo legítimo incorporarlas a la oferta bibliotecaria».

«Los libros cuestionados, como parte de la política de educación sexual y promoción de la igualdad LGTBI no pueden considerarse fuera de cobertura administrativa ni contrarios a la neutralidad institucional, y su presencia en más de 50 bibliotecas públicas respalda su idoneidad», sentenciaba el juzgado sevillano.

Abogados Cristianos recurrió la decisión ante el TSJA, alegando que las citadas obras favorecen «una única visión ideológica», la del colectivo LGTBI, lo que podría derivar en «posibles daños emocionales y psicológicos» a los menores, e incluyen «descripciones explícitas y referencias a la pornografía», que a su vez podrían «promover una sexualización prematura».

Sobre el libro El semen mola, la sentencia del TSJA apunta que «aunque su título pueda resultar chocante, es un texto de educación sexual dirigido a preadolescentes», con el objetivo de «cubrir un vacío informativo mediante una mirada positiva y respetuosa sobre la sexualidad masculina, la primera eyaculación y el semen, sin que la mera oferta de acceso suponga imposición alguna de lectura».

En cuanto al libro Infancia y transexualidad, el tribunal sostiene, citando su sinopsis, que «analiza el fenómeno de menores transexuales que reclaman el reconocimiento de sus derechos y propone un modelo sociocultural para interpretar la transexualidad en la infancia», recordando que «la transexualidad es una realidad objetiva» reconocida legalmente en la Ley Trans.

«Dado que la edad de 12 a 14 años es una etapa de descubrimiento consciente de la propia sexualidad, ambos libros ofrecen herramientas útiles, cuya lectura es voluntaria, para atender las preguntas e inquietudes de los jóvenes. En definitiva, la inclusión de estos títulos en el catálogo municipal no tergiversa los principios de neutralidad, objetividad ni igualdad», recoge el fallo.

En cuanto a los posibles «daños emocionales y psicológicos» en menores que esgrime Abogados Cristianos, la sentencia del TSJA indica que son «meras conjeturas subjetivas» del colectivo religioso, que «no ha aportado prueba alguna de que la lectura de esos textos los cause».

No obstante, uno de los magistrados del TSJA no estuvo de acuerdo con la mayoría y emitió un voto particular en el que defendía que el recurso sí debía haber sido aceptado: «Dado el contenido sexual y de identidad de género de esos títulos, su acceso a menores exige un adecuado acompañamiento pedagógico que debería figurar expresamente en la normativa bibliotecaria, en línea con la garantía constitucional de la formación moral y religiosa conforme a las convicciones de los padres», si bien las actuales normas de la biblioteca municipal de Dos Hermanas «sólo exigen la presencia de un adulto responsable, sin mencionar la aprobación de los progenitores» como tal.