Torra se hará la foto con los CDR que protestan contra el Rey antes de saludar a Felipe VI

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, acudirá esta tarde a la zona del anfiteatro de Tarragona para saludar y alentar a los miembros de los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) que se concentrarán y manifestarán en la ciudad contra el rey Felipe VI, horas antes de acudir al acto institucional con el que se inaugurarán los Juegos del Mediterráneo, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de la presidencia.

La previsión es que Torra acuda sobre las 18:30 horas a la cabecera de la manifestación para saludar a los manifestantes y alentarles a continuar la movilización contra el Jefe del Estado. Posteriormente se dirigirá hasta el lugar donde se celebrará la ceremonia inaugural, donde coincidirá con Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante ese acto, Torra le entregará al Rey el informe del Síndico catalán sobre lo ocurrido durante el 1-O.

La golpista ANC y los CDR, impulsores de esta manifestación, han pedido pedido a los asistentes que “acudan con cazuelas y ropa de recambio de color”, ya que además de hacer ruido su intención es lanzar botes de pintura amarilla contra Felipe VI.

A primera hora de la mañana, Quim Torra tenía decidido no participar de la ceremonia inaugural para no coincidir con el Jefe del Estado. Las presiones, tras la primicia de OKDIARIO sobre su no asistencia y que luego han confirmado otros medios, por parte de sectores del PDECAT, de empresarios y de propios independentistas, que consideran que debe estar en representación de los catalanes aunque girando la espalda al monarca, han provocado que Torra y su equipo rectificaran justo antes de la comparecencia que estaba prevista para las 12:30 horas.