La defensa del que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y último candidato a presidir la Generalitat, el golpista Jordi Sànchez, ha anunciado este miércoles que estudia pedir la nulidad del auto de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo que, aprovechando uno de sus recursos pidiendo la libertad del procesado, rebate al tribunal regional de Schleswig-Holstein su decisión de rechazar la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por rebelión.

El abogado Jordi Pina ha señalado, al término de las declaraciones indagatorias celebradas este miércoles en la instrucción de la causa del ‘procés’, que dicho auto podría contener de “vicios” que podrían llevar a su anulación. Entre ellos que ante una petición muy concreta, como era la de si su cliente podría tener permiso para acudir a un debate de investidura, la Sala no aborde dicha cuestión hasta la página 31 en un auto de un total de 38.

A pina también le ha causa perplejidad” que la sala citara en su auto una resolución, la del tribunal alemán, a la que se supone que no tiene acceso porque no está en el rollo de apelación. “No se qué pinta esta resolución en mi recurso, donde yo realizaba una petición muy concreta”, ha manifestado, para añadir que le gustaría saber “quién le ha dado a la sala de apelaciones la resolución de Alemania” que él mismo, personado en el procedimiento, no tiene a su disposición.

“Sí que incorporé la resolución de Comité de Derechos Humanos de la ONU”, ésa que los separatistas dicen que insta a España a garantizar los derechos políticos de Sánchez y que es un mero acuse de recibo, “y este documento ni tan siquiera se cita ni se valora por parte de la sala de apelación”, ha lamentado.