Vinicius cierra la puerta a Arabia Saudí: «Ojalá pueda seguir en el Real Madrid muchos años más»

Arabia Saudí ha venido con todo a por Vinicius, pero el delantero no se moverá del Real Madrid. Pese a la millonaria oferta que le ha llegado desde el país saudí, el brasileño no escucha los cantos de sirena porque quiere seguir haciendo historia en el Real Madrid. «Ojalá pueda seguir aquí por muchos más años», dijo en declaraciones al club. Con estas palabras, el crack madridista cierra la puerta al dinero saudí.

«Hacer historia aquí es algo muy importante para mí y para toda mi familia. Ojalá pueda seguir aquí por muchos más años», comienza diciendo Vinicius. Su nombre ha sonado con fuerza en las últimas semanas en el mercado de Arabia Saudí. Pero él 7 siempre ha tenido claro que no quería moverse del Real Madrid.

El astro brasileño ha superado recientemente la centena de goles, algo que le pone muy feliz: «Es algo que no puedo describir, porque apenas 20 jugadores han marcado más de 100 goles y entre ellos está mi ídolo Ronaldo, que siempre me ha dado consejos para cómo mejorar de cara a portería, de cómo tirar mejor».

Al hablar de goles en el Real Madrid es imposible no hablar del máximo goleador de la historia del club, Cristiano Ronaldo, y sueña con seguir sus pasos: «Y Cristiano que es otro de los jugadores que he podido ver y ha marcado una época en este club y ojalá pueda seguir sus pasos. Cristiano ha marcado 451 goles, más que partidos, y he podido ver casi todos», señaló en Real Madrid TV.

El plan de Arabia con Vinicius

Eduardo Inda, director de OKDIARIO desveló en exclusiva en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones: «Los árabes están subiendo la apuesta por Vinicius. Le quieren pagar más de 200 millones por temporada y al Real Madrid 400 millones. En el Real Madrid hay un debate que existe y es que piensan que sin Vinicius se juega mejor que con él. Es un hecho, no lo estoy diciendo yo. El mejor Mbappé lo hemos visto cuando no estaba Vinicius».

La idea de Arabia Saudí es ofrecer a Vinicius Júnior una cifra cercana a los 300 millones de euros por año. Mejoraría en casi 100 kilos la primera propuesta. Por lo tanto, por cinco temporadas, pasaría de ingresar 1.000 millones de euros a una cifra próxima a los 1.500 millones. Además, también mejorarían la oferta que harían al Real Madrid para tratar de llevarse a su estrella.

Arabia Saudí está potenciando sus equipos para mejorar el fútbol saudí de cara al Mundial 2034 que se celebrará en el país asiático. Cristiano Ronaldo fue el primero en aterrizar en el país, luego llegaron otros grandes jugadores como Neymar Jr., Karim Benzema, Firmino, Mané o Riyad Mahrez, entre otros.

Los árabes han llamado a la puerta del Real Madrid preguntando por Vinicius, Rodrygo e incluso Bellingham. Pero el 7 del Real Madrid no atiende a los petrodólares porque quiere seguir ayudando al club blanco a conseguir títulos. Este fin de semana regresa a la convocatoria para el partido contra el Espanyol tras cumplir dos partidos de sanción por su expulsión en Mestalla.