Jaime Vizern, tras la amenaza de muerte: “Los Mossos me han dicho que no tenían nada que hacer aquí”

Jaime Vizern López, presidente de Democracia y Unidad Española (DUE) y que se disfrazó de Guardia Civil para ir a visitar a Puigdemont a Waterloo, ha sido amenazado este jueves con una pintada de “tic, tac, boom” frente a la casa de su madre, en San Salvador de Guardiola (Barcelona). Tras llamar a los Mossos, los agentes le han comentado por teléfono que ellos “no tenían nada que hacer ahí” y que “sacara cuatro fotos y se las llevara”.

“Es la segunda vez que me amenazan de muerte en casa de mi madre“, explica Vizern a OKDIARIO. “Cuando lo ha visto mi madre, claro, no entendía nada. Ha visto a los agentes de limpieza limpiando algo en la carretera. Entonces, se ha acercado a preguntar y, claro, ha visto lo de ‘tic, tac. Boom’. ¡En la casa de mi madre! La gente se pensará que vivo allí, pero yo no vivo allí”, comenta.

¿Y los Mossos?

“Los Mossos le han dicho directamente a mi madre que ellos no tenían que ir, que echara cuatro fotos y que se las lleváramos“, subraya un indignado Vizern, que explica que, tras su enfado, se ha puesto en contacto con el alcalde de San Salvador de Guardiola, Albert Miralda (CiU), para saber por qué se estaba limpiando la amenaza sin haberle informado.

“Yo me he enfadado mucho y me he puesto en contacto con el alcalde, que me ha explicado que ha enviado limpiarlo para protege a mi familia, para que ellos no se llevaran el mal trago. Y ha sido entonces cuando me ha dicho que era la segunda vez que pintaban”, señala Vizern, que hace especial énfasis en el buen hacer de Albert Miralda: “El alcalde en todo momento se ha preocupado tanto por mí como por mi familia, y eso que es un declarado independentista“.