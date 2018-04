La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra ha expedientado a un agente por difundir y retuitear en las redes sociales mensajes con artículos de OKDIARIO y sobre la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Mientras esta unidad, considerada la ‘SS’ (la temible policía política nazi) de los Mossos hace la vista gorda con las decenas de tuits y vídeos que cada día publican los mossos independentistas a favor del golpe de Estado, se aplica a sancionar a otros que denuncian lo que está ocurriendo.

El expediente al que ha tenido acceso este periódico incluye la identidad del mosso al que se investiga, pero que ha sido tachada para salvaguardar su privacidad. Los motivos que esgrimen los responsables de la DAI: “Presunto comportamiento irregular porque hace comentarios y retuits sobre la supuesta ideología política de mossos a los que identifica claramente con fotografías o montajes fotográficos con su cara y uniforme reglamentario y hacia otras personas u organizaciones por sus posicionamientos políticos“.

La investigación sobre este agente recoge su actividad en las redes sociales con retuits como este en el que se difunde una información de OKDIARIO.

O también este otro mensaje sobre la réplica de la líder de Ciudadanos en Catalaña a los partidos separatistas en el parlamento de Cataluña.

.@InesArrimadas en una réplica lógica y aplastante que @MartaMadrenas no parece entender. No es que no tenga la capacidad, es que eso del respeto y la tolerancia parece que no van con ella.@miriam_pujola @mavazquezcs pic.twitter.com/WhLVw5pVO9

— Ciutadans Girona (@Cs_Girona) 28 de marzo de 2018