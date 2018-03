Ibarra: “Si el president es independentista va a la cárcel, si es constitucionalista le pegan por la calle”

El ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha hablado este miércoles de la situación que vive Cataluña y los independentistas calificando de “bucle” la situación en la que están. “Si el presidente es independentista le meten en la cárcel o si es constitucionalistas le pegan por las calles, hay un bucle”.

El ex presidente ha dicho que si se les ocurre proponer un candidato que pueda ser presidente tienen dos caminos: seguir con la independencia o aceptar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Además, ha añadido que si el supuesto presidente fuera independentista y decide ir “para atrás” en el ‘procés’ acatar la Constitución y el Estatuto le van a caer “collejas” por las calles por entusiasmar a los ciudadanos que apoyaron la independencia.

En referencia al artículo 155 ha apuntillado que parece “quieren continuar con el 155 porque ninguno quiere ser presidente”.

“El PSOE debe confiar en sus veteranos”

Rodríguez Ibarra ha afirmado, respecto a su formación política, que el Partido Socialista lo que tiene que hacer es “confiar en sus veteranos, pero no parece que sea la tónica”. El ex dirigente del PSOE ha hecho estas declaraciones tras el veto para que comparezcan en la Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico los ex vicepresidentes, Alfonso Guerra, Jose Bono, y el propio Rodríguez Ibarra.

“Los veteranos lo que tenemos que hacer es ayudar, si se dejan ayudar, y hasta el momento no parece que esa sea la tónica porque parece que no quieren que aparezcamos por allí”, ha dicho en declaraciones a la Sexta recogidas por Europa Press.

A continuación, ha aclarado que él es un socialista y que pertenece al grupo de los socialistas, que lo único que quieren es “hablar” y de esta forma poder “ayudar” en lo que sea posible. “El PSOE no debe tener miedo de nosotros; primero, porque somos gente leal y, segundo, porque somos sombras”, ha añadido Ibarra.