Anna Gabriel se hace pija y cambia su look para ser una más en la Suiza capitalista

La ex diputada de la CUP Anna Gabriel ha anunciado este martes que no vendrá a Madrid para declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por un presunto delito de rebelión. Se encuentra en Ginebra, donde quiere establecerse, convencida de que España no le garantiza un “juicio justo” y que “la prensa y el Gobierno” ya la han “condenado”.

Lo ha explicado al medio local Le Temps. En su estrategia por “internacionalizar el conflicto” -palabras de su partido-, ha concedido también una entrevista, ésta ya con imágenes, a la radio-televisión pública, la RTS, en la que se se puede ver a la anticapitalista con una imagen algo diferente a la que acostumbraba en su día a día político. Se expresa en francés y su discurso se basa fundamentalmente en ataques a su país.

Como detalla OKDIARIO, Llarena emitirá una orden de arresto y extradición, aunque las cosas no son tan sencillas, como ocurre en el caso del también prófugo Carles Puigdemont. La ‘cupera’ sabe bien lo que hace a elegir Suiza como destino. La clave se llama Hervé Falciani.