El líder de los Mossos separatistas, Albert Donaire, ha publicado un vídeo en el que asegura que todos los que le amenazan “son unos cobardes” y en el que reta a sus ‘trolls’: “Estoy en Olot, venid si queréis”, si “tenéis valor”, porque “aquí os estoy esperando”. Tras hacerse eco OKDIARIO, Donaire ha querido responder a la noticia y se ha puesto en contacto con el periódico para matizar la información.

“Yo no invito a la gente a pegarme con ellos, les estoy retando a cumplir sus amenazas de muerte, de asesinarme, de pegarme un tiro, de quemarme vivo, de degollarme…”, ha explicado el mosso en cuestión a este medio, que ha señalado que, tras la noticia, recibe más “amenazas y retos”.”Incluso de luchadores profesionales, de darme pálizas en el ring”, subraya.

Y continúa: “No amenazo a nadie, ni reto con pelear, reto a que cumplan amenazas”. “En el video expresé mi indignación con que la justicia no hizo nada con la denuncia que puse por amenazas y difamaciones, y con las distintas que hago y dije: Pues que vengan a cumplir sus amenazas a Olot. Les espero. A lo mejor con una agresión hacia mí, después reacciona la justicia. Pero en ningún caso para ser yo quien se pelee, nunca he defendido la violencia”, responde Donaire a este medio. “En ningún momento hablo de pelear yo; al contrario, siempre he hecho llamamiento al diálogo y a la no violencia”, concluye.

Donaire, recuerden, es el líder del principal grupo de policías separatistas, un colectivo en el que colabora activamente la ANC y que, bajo el nombre de Mossos por la Independencia, se jactó públicamente de que “no retiraría una sola urna” en el referéndum ilegal del 1-O. Donaire se ha posicionado abiertamente en favor de la rebelión. Ya en 2014 afirmó que “no haría caso al Ministerio del Interior porque soy policía catalán y siempre estaré con la Generalitat y con Cataluña”. El agente se define como “ciudadano de la república de Cataluña”, proclama “¡Visca Catalunya Lliure! España hundida en la miseria!” y sigue en activo pese a la aplicación del 155.