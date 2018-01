Puigdemont ordena crear un sistema digital que le permita gobernar desde Bélgica

El ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya a la reelección, Carles Puigdemont, no tiene intención de ceder en su empeño para recuperar el cargo del cual fue cesado con la aplicación del 155. Para ello, recurrirá a todas las alternativas qué estén a su alcance para ser investido, entre el lunes y el martes de la semana que viene, como nuevo president de la Generalitat. Una de esas primeras instrucciones sobre la nueva legislatura que echará a andar una vez se invista el presidente y éste forme el ejecutivo, es la creación de nuevas estructuras de estado digitales.

El líder independentista defiende su inmunidad parlamentaria, y ahí se aferrará para revalidar el cargo, aunque sabe que no lo tendrá fácil. La investidura por delegación, donde un miembro de su candidatura, previsiblemente Jordi Turull, leería su discurso, es la que convence más a día de hoy al ex presidente, que se encuentra en Copenhague desde ayer, fórmula que tiene que aprobar a lo largo de este martes el grupo parlamentario de Junts per Catalunya y recibir el beneplácito de la mesa del Parlament.

Es tal el deseo de Carles Puigdemont de volver a ocupar el despacho presidencial de la Plaza Sant Jaume, qué incluso ya ha empezado a dar instrucciones a los suyos sobre como debe actuar el nuevo ejecutivo, que según ha podido saber este periódico, hace días que se trabaja y se negocia entre JXCat y Esquerra, que se repartirían las consejerías a partes iguales, aunque no se puede descartar la posible entrada en el ejecutivo de los anti sistema de la CUP. Una de esas primeras instrucciones sobre la nueva legislatura que echará a andar una vez se invista el presidente y éste forme el ejecutivo, es la creación de nuevas estructuras de estado digitales.

Así lo refleja un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, y que Puigdemont ha diseñado personalmente desde Bruselas con el apoyo del secretario de Telecomunicaciones del Govern, Jordi Puigneró, de su mismo partido. En ese documento, Puigdemont plantea la creación de una república digital, que él podría gobernar desde la capital belga. En esa E-República, como sus dos promotores le llaman, se crearía un Parlamento virtual, un proyecto que permitiría la elección electrónica de diputados, que a su vez estarían más fiscalizados por la ciudadanía, con la qué tendrían más relación en la redacción de leyes. Este Parlament virtual, que facilitaría la gobernabilidad a distancia de Puigdemont, sería el responsable de dirigir la acción política del Govern en la red.