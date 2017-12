Tardà se pone melodramático en su visita a Junqueras y Forn: “Camino de Estremera con el corazón encogido”

El diputado de ERC, Joan Tardà, ha visitado este sábado a los golpistas Oriol Junqueras y Joaquim Forn en la cárcel de Estremera, donde están presos por orden del Tribunal Supremo por su participación en el golpe de Estado del 1-O.

Camino de la prisión madrileña, Tardà ha compartido varios tuits en tono melodramático. “Camino de Estremera con el corazón tan encogido como cargado de emoción”, decía el diputado de ERC, que añadía, que iba a transmitir a los golpistas presos mensajes de apoyo “y rebosantes de cariño”.

Camí d’Estremera amb el cor tan encongit com carregat d’emoció i de missatges de suport per al nostre @junqueras. I sobreeixits d’estima per a la resta de companys empresonats @quimforn @jordisanchezp i Jordi Cuxart. La solidaritat serà sempre nostra!

— Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) December 30, 2017