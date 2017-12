El PDeCAT celebra un almuerzo solidario y deja nueve sillas vacías por los golpistas presos y huidos

Las ideas a los independentistas no se les acaban. Si por la mañana, mientras algunos dirigentes como Oriol Junqueras o Jordi Sánchez participaban de forma ilegal en los mitines de sus partidos con unos audios grabados desde la cárcel de Estremera, en Gerona celebraban una ‘botifarrada’ solidaria por ellos, unas horas más tarde, al mediodía, a unos cuarenta kilómetros de la capital independentista se celebraba un almuerzo solidario en su favor, pero con una particularidad. Los organizadores, Òmnium Cultural y el PDeCAT de Olot (Garrotxa), han dejado nueve sillas montadas en una mesa para unos comensales que, aún tener asiento reservado y pagado, nunca han llegado a degustar el menú en un restaurante cuyo precio medio es de unos 50€ por comensal. Los organizadores han guardado las nueve sillas de la ‘mesa cero’ para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Clara Ponsatí, Quim Forn, Jordi Cuixart, Meritxell Serret, Lluís Puig y Antoni Comín, todos ellos presos o fugados en Bélgica.

El acto presentado por el alcalde de la ciudad, del PDeCAT, que aunque pretendía ser neutral ha reunido mayoritariamente a personas en la órbita de Junts per Catalunya -la candidatura de Carles Puigdemont-, como el ex portavoz de CDC en el Congreso y ex consejero Pere Macias o el ex vicepresidente del Parlament imputado por el 1-O Lluís Guinó, ha finalizado con una tómbola donde se han repartido entre los asistentes regalos como un pack de gin tonic catalán.

Durante el acto se han lanzado proclamas constantes contra el Gobierno de Mariano Rajoy y la justicia española, asegurando que en el estado no hay separación de poderes. Además han manifestado el compromiso de continuar construyendo la república catalana, asegurando que con el 155 se han atropellado los derechos básicos de los catalanes y no se ha respetado la voluntad de la mayoría de los electores.